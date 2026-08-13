FUSE股票今天的价格是多少？ Fusemachines Inc.股票今天的定价为0.88。它在0.80 - 0.89范围内交易，昨天的收盘价为0.83，交易量达到367。FUSE的实时价格图表显示了这些更新。

Fusemachines Inc.股票是否支付股息？ Fusemachines Inc.目前的价值为0.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-69.66%和USD。实时查看图表以跟踪FUSE走势。

如何购买FUSE股票？ 您可以以0.88的当前价格购买Fusemachines Inc.股票。订单通常设置在0.88或1.18附近，而367和7.32%显示市场活动。立即关注FUSE的实时图表更新。

如何投资FUSE股票？ 投资Fusemachines Inc.需要考虑年度范围0.75 - 4.25和当前价格0.88。许多人在以0.88或1.18下订单之前，会比较3.53%和。实时查看FUSE价格图表，了解每日变化。

Fusemachines Inc.股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Fusemachines Inc.的最高价格是4.25。在0.75 - 4.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fusemachines Inc.的绩效。

Fusemachines Inc.股票的最低价格是多少？ Fusemachines Inc.（FUSE）的最低价格为0.75。将其与当前的0.88和0.75 - 4.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FUSE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。