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FUSE: Fusemachines Inc.

0.88 USD 0.05 (6.02%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FUSE汇率已更改6.02%。当日，交易品种以低点0.80和高点0.89进行交易。

关注Fusemachines Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
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常见问题解答

FUSE股票今天的价格是多少？

Fusemachines Inc.股票今天的定价为0.88。它在0.80 - 0.89范围内交易，昨天的收盘价为0.83，交易量达到367。FUSE的实时价格图表显示了这些更新。

Fusemachines Inc.股票是否支付股息？

Fusemachines Inc.目前的价值为0.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-69.66%和USD。实时查看图表以跟踪FUSE走势。

如何购买FUSE股票？

您可以以0.88的当前价格购买Fusemachines Inc.股票。订单通常设置在0.88或1.18附近，而367和7.32%显示市场活动。立即关注FUSE的实时图表更新。

如何投资FUSE股票？

投资Fusemachines Inc.需要考虑年度范围0.75 - 4.25和当前价格0.88。许多人在以0.88或1.18下订单之前，会比较3.53%和。实时查看FUSE价格图表，了解每日变化。

Fusemachines Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fusemachines Inc.的最高价格是4.25。在0.75 - 4.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fusemachines Inc.的绩效。

Fusemachines Inc.股票的最低价格是多少？

Fusemachines Inc.（FUSE）的最低价格为0.75。将其与当前的0.88和0.75 - 4.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FUSE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FUSE股票是什么时候拆分的？

Fusemachines Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.83和-69.66%中可见。

日范围
0.80 0.89
年范围
0.75 4.25
前一天收盘价
0.83
开盘价
0.82
卖价
0.88
买价
1.18
最低价
0.80
最高价
0.89
交易量
367
日变化
6.02%
月变化
3.53%
6个月变化
-30.71%
年变化
-69.66%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%