FUSE: Fusemachines Inc.
今日FUSE汇率已更改6.02%。当日，交易品种以低点0.80和高点0.89进行交易。
关注Fusemachines Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
FUSE股票今天的价格是多少？
Fusemachines Inc.股票今天的定价为0.88。它在0.80 - 0.89范围内交易，昨天的收盘价为0.83，交易量达到367。FUSE的实时价格图表显示了这些更新。
Fusemachines Inc.股票是否支付股息？
Fusemachines Inc.目前的价值为0.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-69.66%和USD。实时查看图表以跟踪FUSE走势。
如何购买FUSE股票？
您可以以0.88的当前价格购买Fusemachines Inc.股票。订单通常设置在0.88或1.18附近，而367和7.32%显示市场活动。立即关注FUSE的实时图表更新。
如何投资FUSE股票？
投资Fusemachines Inc.需要考虑年度范围0.75 - 4.25和当前价格0.88。许多人在以0.88或1.18下订单之前，会比较3.53%和。实时查看FUSE价格图表，了解每日变化。
Fusemachines Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fusemachines Inc.的最高价格是4.25。在0.75 - 4.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fusemachines Inc.的绩效。
Fusemachines Inc.股票的最低价格是多少？
Fusemachines Inc.（FUSE）的最低价格为0.75。将其与当前的0.88和0.75 - 4.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FUSE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FUSE股票是什么时候拆分的？
Fusemachines Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.83和-69.66%中可见。
- 前一天收盘价
- 0.83
- 开盘价
- 0.82
- 卖价
- 0.88
- 买价
- 1.18
- 最低价
- 0.80
- 最高价
- 0.89
- 交易量
- 367
- 日变化
- 6.02%
- 月变化
- 3.53%
- 6个月变化
- -30.71%
- 年变化
- -69.66%
- 实际值
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- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%