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FUMB: First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
Курс FUMB за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.06, а максимальная — 20.08.
Следите за динамикой First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FUMB сегодня?
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) сегодня оценивается на уровне 20.07. Инструмент торгуется в пределах 20.06 - 20.08, вчерашнее закрытие составило 20.08, а торговый объем достиг 39. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FUMB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF?
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF в настоящее время оценивается в 20.07. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.25% и USD. Отслеживайте движения FUMB на графике в реальном времени.
Как купить акции FUMB?
Вы можете купить акции First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) по текущей цене 20.07. Ордера обычно размещаются около 20.07 или 20.37, тогда как 39 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FUMB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FUMB?
Инвестирование в First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF предполагает учет годового диапазона 19.98 - 20.21 и текущей цены 20.07. Многие сравнивают 0.15% и -0.15% перед размещением ордеров на 20.07 или 20.37. Изучайте ежедневные изменения цены FUMB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF?
Самая высокая цена First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) за последний год составила 20.21. Акции заметно колебались в пределах 19.98 - 20.21, сравнение с 20.08 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF?
Самая низкая цена First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) за год составила 19.98. Сравнение с текущими 20.07 и 19.98 - 20.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FUMB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FUMB?
В прошлом First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.08 и -0.25% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.08
- Open
- 20.06
- Bid
- 20.07
- Ask
- 20.37
- Low
- 20.06
- High
- 20.08
- Объем
- 39
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- 0.15%
- 6-месячное изменение
- -0.15%
- Годовое изменение
- -0.25%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%