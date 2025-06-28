Валюты / FULT
FULT: Fulton Financial Corporation
18.81 USD 0.26 (1.36%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FULT за сегодня изменился на -1.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.65, а максимальная — 19.11.
Следите за динамикой Fulton Financial Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости FULT
- Fulton Financial объявляет квартальные дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям
- Fulton Financial declares quarterly dividends on common and preferred stock
- Fulton Financial (FULT) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- This is Why Fulton Financial (FULT) is a Great Dividend Stock
- Janus Henderson Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JDSAX)
- Fulton Financial (FULT) Could Be a Great Choice
- Earnings Estimates Moving Higher for Fulton Financial (FULT): Time to Buy?
- Best Momentum Stock to Buy for July 21st
- Best Income Stocks to Buy for July 21st
- New Strong Buy Stocks for July 21st
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Fulton Financial: Deposit Growth Remains The Key Issue To Be Resolved (NASDAQ:FULT)
- Fulton Financial Corporation (FULT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Fulton Financial Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FULT)
- Earnings call transcript: Fulton Financial Q2 2025 beats EPS forecast
- Fulton Financial stock holds steady as DA Davidson maintains Neutral rating
- Fulton Financial Q2 2025 slides: record operating income amid strong capital position
- Fulton Financial (FULT) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Fulton Financial (FULT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Fulton Financial beats Q2 estimates as operating income hits record
- Fulton earnings beat by $0.12, revenue topped estimates
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 13
- Top Wall Street Forecasters Revamp Fulton Financial Expectations Ahead Of Q2 Earnings - Fulton Financial (NASDAQ:FULT)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
Дневной диапазон
18.65 19.11
Годовой диапазон
14.32 22.50
- Предыдущее закрытие
- 19.07
- Open
- 19.11
- Bid
- 18.81
- Ask
- 19.11
- Low
- 18.65
- High
- 19.11
- Объем
- 3.184 K
- Дневное изменение
- -1.36%
- Месячное изменение
- -3.44%
- 6-месячное изменение
- 5.44%
- Годовое изменение
- 5.56%
