FULT: Fulton Financial Corporation
19.47 USD 0.41 (2.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FULT hat sich für heute um 2.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.04 bis zu einem Hoch von 19.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fulton Financial Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
19.04 19.51
Jahresspanne
14.32 22.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.06
- Eröffnung
- 19.19
- Bid
- 19.47
- Ask
- 19.77
- Tief
- 19.04
- Hoch
- 19.51
- Volumen
- 2.183 K
- Tagesänderung
- 2.15%
- Monatsänderung
- -0.05%
- 6-Monatsänderung
- 9.14%
- Jahresänderung
- 9.26%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K