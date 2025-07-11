KurseKategorien
Währungen / FULT
Zurück zum Aktien

FULT: Fulton Financial Corporation

19.47 USD 0.41 (2.15%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FULT hat sich für heute um 2.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.04 bis zu einem Hoch von 19.51 gehandelt.

Verfolgen Sie die Fulton Financial Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FULT News

Tagesspanne
19.04 19.51
Jahresspanne
14.32 22.50
Vorheriger Schlusskurs
19.06
Eröffnung
19.19
Bid
19.47
Ask
19.77
Tief
19.04
Hoch
19.51
Volumen
2.183 K
Tagesänderung
2.15%
Monatsänderung
-0.05%
6-Monatsänderung
9.14%
Jahresänderung
9.26%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K