FULT
FULT: Fulton Financial Corporation

19.38 USD 0.09 (0.46%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FULT ha avuto una variazione del -0.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.11 e ad un massimo di 19.45.

Segui le dinamiche di Fulton Financial Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
19.11 19.45
Intervallo Annuale
14.32 22.50
Chiusura Precedente
19.47
Apertura
19.45
Bid
19.38
Ask
19.68
Minimo
19.11
Massimo
19.45
Volume
3.213 K
Variazione giornaliera
-0.46%
Variazione Mensile
-0.51%
Variazione Semestrale
8.63%
Variazione Annuale
8.75%
20 settembre, sabato