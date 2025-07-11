통화 / FULT
FULT: Fulton Financial Corporation
19.38 USD 0.09 (0.46%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FULT 환율이 오늘 -0.46%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.11이고 고가는 19.45이었습니다.
Fulton Financial Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
19.11 19.45
년간 변동
14.32 22.50
- 이전 종가
- 19.47
- 시가
- 19.45
- Bid
- 19.38
- Ask
- 19.68
- 저가
- 19.11
- 고가
- 19.45
- 볼륨
- 3.213 K
- 일일 변동
- -0.46%
- 월 변동
- -0.51%
- 6개월 변동
- 8.63%
- 년간 변동율
- 8.75%
