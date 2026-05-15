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FTXN: First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

38.08 USD 1.90 (5.25%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FTXN за сегодня изменился на 5.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.23, а максимальная — 38.09.

Следите за динамикой First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FTXN сегодня?

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) сегодня оценивается на уровне 38.08. Инструмент торгуется в пределах 37.23 - 38.09, вчерашнее закрытие составило 36.18, а торговый объем достиг 59. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTXN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF?

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF в настоящее время оценивается в 38.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 31.67% и USD. Отслеживайте движения FTXN на графике в реальном времени.

Как купить акции FTXN?

Вы можете купить акции First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) по текущей цене 38.08. Ордера обычно размещаются около 38.08 или 38.38, тогда как 59 и 2.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTXN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FTXN?

Инвестирование в First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF предполагает учет годового диапазона 26.48 - 40.13 и текущей цены 38.08. Многие сравнивают 3.48% и 5.78% перед размещением ордеров на 38.08 или 38.38. Изучайте ежедневные изменения цены FTXN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF?

Самая высокая цена First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) за последний год составила 40.13. Акции заметно колебались в пределах 26.48 - 40.13, сравнение с 36.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF?

Самая низкая цена First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) за год составила 26.48. Сравнение с текущими 38.08 и 26.48 - 40.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTXN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FTXN?

В прошлом First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.18 и 31.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
37.23 38.09
Годовой диапазон
26.48 40.13
Предыдущее закрытие
36.18
Open
37.23
Bid
38.08
Ask
38.38
Low
37.23
High
38.09
Объем
59
Дневное изменение
5.25%
Месячное изменение
3.48%
6-месячное изменение
5.78%
Годовое изменение
31.67%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%