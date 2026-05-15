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FTXN: First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
Курс FTXN за сегодня изменился на 5.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.23, а максимальная — 38.09.
Следите за динамикой First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FTXN сегодня?
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) сегодня оценивается на уровне 38.08. Инструмент торгуется в пределах 37.23 - 38.09, вчерашнее закрытие составило 36.18, а торговый объем достиг 59. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTXN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF?
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF в настоящее время оценивается в 38.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 31.67% и USD. Отслеживайте движения FTXN на графике в реальном времени.
Как купить акции FTXN?
Вы можете купить акции First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) по текущей цене 38.08. Ордера обычно размещаются около 38.08 или 38.38, тогда как 59 и 2.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTXN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FTXN?
Инвестирование в First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF предполагает учет годового диапазона 26.48 - 40.13 и текущей цены 38.08. Многие сравнивают 3.48% и 5.78% перед размещением ордеров на 38.08 или 38.38. Изучайте ежедневные изменения цены FTXN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF?
Самая высокая цена First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) за последний год составила 40.13. Акции заметно колебались в пределах 26.48 - 40.13, сравнение с 36.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF?
Самая низкая цена First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) за год составила 26.48. Сравнение с текущими 38.08 и 26.48 - 40.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTXN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FTXN?
В прошлом First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 36.18 и 31.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 36.18
- Open
- 37.23
- Bid
- 38.08
- Ask
- 38.38
- Low
- 37.23
- High
- 38.09
- Объем
- 59
- Дневное изменение
- 5.25%
- Месячное изменение
- 3.48%
- 6-месячное изменение
- 5.78%
- Годовое изменение
- 31.67%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%