First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) сегодня оценивается на уровне 38.08. Инструмент торгуется в пределах 37.23 - 38.09, вчерашнее закрытие составило 36.18, а торговый объем достиг 59. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTXN в реальном времени.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF в настоящее время оценивается в 38.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 31.67% и USD. Отслеживайте движения FTXN на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) по текущей цене 38.08. Ордера обычно размещаются около 38.08 или 38.38, тогда как 59 и 2.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTXN на графике в реальном времени.

Инвестирование в First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF предполагает учет годового диапазона 26.48 - 40.13 и текущей цены 38.08. Многие сравнивают 3.48% и 5.78% перед размещением ордеров на 38.08 или 38.38. Изучайте ежедневные изменения цены FTXN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF?

Самая высокая цена First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) за последний год составила 40.13. Акции заметно колебались в пределах 26.48 - 40.13, сравнение с 36.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF на графике в реальном времени.