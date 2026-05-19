FTXN: First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
今日FTXN汇率已更改0.81%。当日，交易品种以低点38.15和高点38.42进行交易。
关注First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
FTXN股票今天的价格是多少？
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF股票今天的定价为38.39。它在38.15 - 38.42范围内交易，昨天的收盘价为38.08，交易量达到46。FTXN的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF股票是否支付股息？
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF目前的价值为38.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注32.75%和USD。实时查看图表以跟踪FTXN走势。
如何购买FTXN股票？
您可以以38.39的当前价格购买First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF股票。订单通常设置在38.39或38.69附近，而46和0.55%显示市场活动。立即关注FTXN的实时图表更新。
如何投资FTXN股票？
投资First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF需要考虑年度范围26.48 - 40.13和当前价格38.39。许多人在以38.39或38.69下订单之前，会比较4.32%和。实时查看FTXN价格图表，了解每日变化。
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF的最高价格是40.13。在26.48 - 40.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF的绩效。
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF股票的最低价格是多少？
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF（FTXN）的最低价格为26.48。将其与当前的38.39和26.48 - 40.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTXN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FTXN股票是什么时候拆分的？
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.08和32.75%中可见。
- 前一天收盘价
- 38.08
- 开盘价
- 38.18
- 卖价
- 38.39
- 买价
- 38.69
- 最低价
- 38.15
- 最高价
- 38.42
- 交易量
- 46
- 日变化
- 0.81%
- 月变化
- 4.32%
- 6个月变化
- 6.64%
- 年变化
- 32.75%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%