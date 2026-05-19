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FTXN: First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

38.39 USD 0.31 (0.81%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FTXN汇率已更改0.81%。当日，交易品种以低点38.15和高点38.42进行交易。

关注First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FTXN新闻

常见问题解答

FTXN股票今天的价格是多少？

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF股票今天的定价为38.39。它在38.15 - 38.42范围内交易，昨天的收盘价为38.08，交易量达到46。FTXN的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF股票是否支付股息？

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF目前的价值为38.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注32.75%和USD。实时查看图表以跟踪FTXN走势。

如何购买FTXN股票？

您可以以38.39的当前价格购买First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF股票。订单通常设置在38.39或38.69附近，而46和0.55%显示市场活动。立即关注FTXN的实时图表更新。

如何投资FTXN股票？

投资First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF需要考虑年度范围26.48 - 40.13和当前价格38.39。许多人在以38.39或38.69下订单之前，会比较4.32%和。实时查看FTXN价格图表，了解每日变化。

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF的最高价格是40.13。在26.48 - 40.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF的绩效。

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF（FTXN）的最低价格为26.48。将其与当前的38.39和26.48 - 40.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTXN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FTXN股票是什么时候拆分的？

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.08和32.75%中可见。

日范围
38.15 38.42
年范围
26.48 40.13
前一天收盘价
38.08
开盘价
38.18
卖价
38.39
买价
38.69
最低价
38.15
最高价
38.42
交易量
46
日变化
0.81%
月变化
4.32%
6个月变化
6.64%
年变化
32.75%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%