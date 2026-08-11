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FTWO: EA Series Trust Strive FAANG 2.0 ETF

46.00 USD 0.26 (0.57%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FTWO за сегодня изменился на 0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.87, а максимальная — 46.01.

Следите за динамикой EA Series Trust Strive FAANG 2.0 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FTWO сегодня?

EA Series Trust Strive FAANG 2.0 ETF (FTWO) сегодня оценивается на уровне 46.00. Инструмент торгуется в пределах 45.87 - 46.01, вчерашнее закрытие составило 45.74, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTWO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям EA Series Trust Strive FAANG 2.0 ETF?

EA Series Trust Strive FAANG 2.0 ETF в настоящее время оценивается в 46.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.78% и USD. Отслеживайте движения FTWO на графике в реальном времени.

Как купить акции FTWO?

Вы можете купить акции EA Series Trust Strive FAANG 2.0 ETF (FTWO) по текущей цене 46.00. Ордера обычно размещаются около 46.00 или 46.30, тогда как 7 и 0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTWO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FTWO?

Инвестирование в EA Series Trust Strive FAANG 2.0 ETF предполагает учет годового диапазона 42.21 - 49.66 и текущей цены 46.00. Многие сравнивают 5.43% и -6.84% перед размещением ордеров на 46.00 или 46.30. Изучайте ежедневные изменения цены FTWO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции EA Series Trust Strive FAANG 2.0 ETF?

Самая высокая цена EA Series Trust Strive FAANG 2.0 ETF (FTWO) за последний год составила 49.66. Акции заметно колебались в пределах 42.21 - 49.66, сравнение с 45.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику EA Series Trust Strive FAANG 2.0 ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции EA Series Trust Strive FAANG 2.0 ETF?

Самая низкая цена EA Series Trust Strive FAANG 2.0 ETF (FTWO) за год составила 42.21. Сравнение с текущими 46.00 и 42.21 - 49.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTWO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FTWO?

В прошлом EA Series Trust Strive FAANG 2.0 ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.74 и -1.78% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
45.87 46.01
Годовой диапазон
42.21 49.66
Предыдущее закрытие
45.74
Open
45.87
Bid
46.00
Ask
46.30
Low
45.87
High
46.01
Объем
7
Дневное изменение
0.57%
Месячное изменение
5.43%
6-месячное изменение
-6.84%
Годовое изменение
-1.78%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%