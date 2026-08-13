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FTWO: EA Series Trust Strive FAANG 2.0 ETF

46.35 USD 0.35 (0.76%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FTWO汇率已更改0.76%。当日，交易品种以低点46.25和高点46.43进行交易。

关注EA Series Trust Strive FAANG 2.0 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FTWO股票今天的价格是多少？

EA Series Trust Strive FAANG 2.0 ETF股票今天的定价为46.35。它在46.25 - 46.43范围内交易，昨天的收盘价为46.00，交易量达到12。FTWO的实时价格图表显示了这些更新。

EA Series Trust Strive FAANG 2.0 ETF股票是否支付股息？

EA Series Trust Strive FAANG 2.0 ETF目前的价值为46.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.04%和USD。实时查看图表以跟踪FTWO走势。

如何购买FTWO股票？

您可以以46.35的当前价格购买EA Series Trust Strive FAANG 2.0 ETF股票。订单通常设置在46.35或46.65附近，而12和-0.11%显示市场活动。立即关注FTWO的实时图表更新。

如何投资FTWO股票？

投资EA Series Trust Strive FAANG 2.0 ETF需要考虑年度范围42.21 - 49.66和当前价格46.35。许多人在以46.35或46.65下订单之前，会比较6.23%和。实时查看FTWO价格图表，了解每日变化。

EA Series Trust Strive FAANG 2.0 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，EA Series Trust Strive FAANG 2.0 ETF的最高价格是49.66。在42.21 - 49.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EA Series Trust Strive FAANG 2.0 ETF的绩效。

EA Series Trust Strive FAANG 2.0 ETF股票的最低价格是多少？

EA Series Trust Strive FAANG 2.0 ETF（FTWO）的最低价格为42.21。将其与当前的46.35和42.21 - 49.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTWO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FTWO股票是什么时候拆分的？

EA Series Trust Strive FAANG 2.0 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.00和-1.04%中可见。

日范围
46.25 46.43
年范围
42.21 49.66
前一天收盘价
46.00
开盘价
46.40
卖价
46.35
买价
46.65
最低价
46.25
最高价
46.43
交易量
12
日变化
0.76%
月变化
6.23%
6个月变化
-6.14%
年变化
-1.04%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%