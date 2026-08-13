FTWO: EA Series Trust Strive FAANG 2.0 ETF
今日FTWO汇率已更改0.76%。当日，交易品种以低点46.25和高点46.43进行交易。
关注EA Series Trust Strive FAANG 2.0 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FTWO股票今天的价格是多少？
EA Series Trust Strive FAANG 2.0 ETF股票今天的定价为46.35。它在46.25 - 46.43范围内交易，昨天的收盘价为46.00，交易量达到12。FTWO的实时价格图表显示了这些更新。
EA Series Trust Strive FAANG 2.0 ETF股票是否支付股息？
EA Series Trust Strive FAANG 2.0 ETF目前的价值为46.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.04%和USD。实时查看图表以跟踪FTWO走势。
如何购买FTWO股票？
您可以以46.35的当前价格购买EA Series Trust Strive FAANG 2.0 ETF股票。订单通常设置在46.35或46.65附近，而12和-0.11%显示市场活动。立即关注FTWO的实时图表更新。
如何投资FTWO股票？
投资EA Series Trust Strive FAANG 2.0 ETF需要考虑年度范围42.21 - 49.66和当前价格46.35。许多人在以46.35或46.65下订单之前，会比较6.23%和。实时查看FTWO价格图表，了解每日变化。
EA Series Trust Strive FAANG 2.0 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，EA Series Trust Strive FAANG 2.0 ETF的最高价格是49.66。在42.21 - 49.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪EA Series Trust Strive FAANG 2.0 ETF的绩效。
EA Series Trust Strive FAANG 2.0 ETF股票的最低价格是多少？
EA Series Trust Strive FAANG 2.0 ETF（FTWO）的最低价格为42.21。将其与当前的46.35和42.21 - 49.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTWO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FTWO股票是什么时候拆分的？
EA Series Trust Strive FAANG 2.0 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.00和-1.04%中可见。
- 前一天收盘价
- 46.00
- 开盘价
- 46.40
- 卖价
- 46.35
- 买价
- 46.65
- 最低价
- 46.25
- 最高价
- 46.43
- 交易量
- 12
- 日变化
- 0.76%
- 月变化
- 6.23%
- 6个月变化
- -6.14%
- 年变化
- -1.04%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%