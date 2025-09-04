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FTSL: First Trust Senior Loan Fund ETF
Курс FTSL за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.90, а максимальная — 44.92.
Следите за динамикой First Trust Senior Loan Fund ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FTSL сегодня?
First Trust Senior Loan Fund ETF (FTSL) сегодня оценивается на уровне 44.90. Инструмент торгуется в пределах 44.90 - 44.92, вчерашнее закрытие составило 44.92, а торговый объем достиг 267. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTSL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Senior Loan Fund ETF?
First Trust Senior Loan Fund ETF в настоящее время оценивается в 44.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.22% и USD. Отслеживайте движения FTSL на графике в реальном времени.
Как купить акции FTSL?
Вы можете купить акции First Trust Senior Loan Fund ETF (FTSL) по текущей цене 44.90. Ордера обычно размещаются около 44.90 или 45.20, тогда как 267 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTSL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FTSL?
Инвестирование в First Trust Senior Loan Fund ETF предполагает учет годового диапазона 44.37 - 46.14 и текущей цены 44.90. Многие сравнивают 0.20% и 1.19% перед размещением ордеров на 44.90 или 45.20. Изучайте ежедневные изменения цены FTSL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Senior Loan Fund ETF?
Самая высокая цена First Trust Senior Loan Fund ETF (FTSL) за последний год составила 46.14. Акции заметно колебались в пределах 44.37 - 46.14, сравнение с 44.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Senior Loan Fund ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Senior Loan Fund ETF?
Самая низкая цена First Trust Senior Loan Fund ETF (FTSL) за год составила 44.37. Сравнение с текущими 44.90 и 44.37 - 46.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTSL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FTSL?
В прошлом First Trust Senior Loan Fund ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.92 и -2.22% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 44.92
- Open
- 44.91
- Bid
- 44.90
- Ask
- 45.20
- Low
- 44.90
- High
- 44.92
- Объем
- 267
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 0.20%
- 6-месячное изменение
- 1.19%
- Годовое изменение
- -2.22%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%