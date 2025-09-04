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FTSL: First Trust 高级贷款 ETF

44.95 USD 0.05 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FTSL汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点44.90和高点44.95进行交易。

关注First Trust 高级贷款 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

FTSL新闻

常见问题解答

FTSL股票今天的价格是多少？

First Trust 高级贷款 ETF股票今天的定价为44.95。它在44.90 - 44.95范围内交易，昨天的收盘价为44.90，交易量达到572。FTSL的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust 高级贷款 ETF股票是否支付股息？

First Trust 高级贷款 ETF目前的价值为44.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.11%和USD。实时查看图表以跟踪FTSL走势。

如何购买FTSL股票？

您可以以44.95的当前价格购买First Trust 高级贷款 ETF股票。订单通常设置在44.95或45.25附近，而572和0.07%显示市场活动。立即关注FTSL的实时图表更新。

如何投资FTSL股票？

投资First Trust 高级贷款 ETF需要考虑年度范围44.37 - 46.14和当前价格44.95。许多人在以44.95或45.25下订单之前，会比较0.31%和。实时查看FTSL价格图表，了解每日变化。

First Trust 高级贷款 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust 高级贷款 ETF的最高价格是46.14。在44.37 - 46.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust 高级贷款 ETF的绩效。

First Trust 高级贷款 ETF股票的最低价格是多少？

First Trust 高级贷款 ETF（FTSL）的最低价格为44.37。将其与当前的44.95和44.37 - 46.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTSL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FTSL股票是什么时候拆分的？

First Trust 高级贷款 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.90和-2.11%中可见。

日范围
44.90 44.95
年范围
44.37 46.14
前一天收盘价
44.90
开盘价
44.92
卖价
44.95
买价
45.25
最低价
44.90
最高价
44.95
交易量
572
日变化
0.11%
月变化
0.31%
6个月变化
1.31%
年变化
-2.11%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%