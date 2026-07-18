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FTSD: Franklin Short Duration U.S. Government ETF

89.95 USD 0.05 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FTSD за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 89.90, а максимальная — 90.00.

Следите за динамикой Franklin Short Duration U.S. Government ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FTSD сегодня?

Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) сегодня оценивается на уровне 89.95. Инструмент торгуется в пределах 89.90 - 90.00, вчерашнее закрытие составило 90.00, а торговый объем достиг 32. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTSD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin Short Duration U.S. Government ETF?

Franklin Short Duration U.S. Government ETF в настоящее время оценивается в 89.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.95% и USD. Отслеживайте движения FTSD на графике в реальном времени.

Как купить акции FTSD?

Вы можете купить акции Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) по текущей цене 89.95. Ордера обычно размещаются около 89.95 или 90.25, тогда как 32 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTSD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FTSD?

Инвестирование в Franklin Short Duration U.S. Government ETF предполагает учет годового диапазона 89.57 - 91.30 и текущей цены 89.95. Многие сравнивают 0.11% и -1.12% перед размещением ордеров на 89.95 или 90.25. Изучайте ежедневные изменения цены FTSD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin Short Duration U.S. Government ETF?

Самая высокая цена Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) за последний год составила 91.30. Акции заметно колебались в пределах 89.57 - 91.30, сравнение с 90.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin Short Duration U.S. Government ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin Short Duration U.S. Government ETF?

Самая низкая цена Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) за год составила 89.57. Сравнение с текущими 89.95 и 89.57 - 91.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTSD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FTSD?

В прошлом Franklin Short Duration U.S. Government ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 90.00 и -0.95% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
89.90 90.00
Годовой диапазон
89.57 91.30
Предыдущее закрытие
90.00
Open
89.95
Bid
89.95
Ask
90.25
Low
89.90
High
90.00
Объем
32
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
0.11%
6-месячное изменение
-1.12%
Годовое изменение
-0.95%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%