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FTSD: 富兰克林 Liberty短期美国国债 ETF

90.04 USD 0.09 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FTSD汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点89.91和高点90.05进行交易。

关注富兰克林 Liberty短期美国国债 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FTSD新闻

常见问题解答

FTSD股票今天的价格是多少？

富兰克林 Liberty短期美国国债 ETF股票今天的定价为90.04。它在89.91 - 90.05范围内交易，昨天的收盘价为89.95，交易量达到78。FTSD的实时价格图表显示了这些更新。

富兰克林 Liberty短期美国国债 ETF股票是否支付股息？

富兰克林 Liberty短期美国国债 ETF目前的价值为90.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.85%和USD。实时查看图表以跟踪FTSD走势。

如何购买FTSD股票？

您可以以90.04的当前价格购买富兰克林 Liberty短期美国国债 ETF股票。订单通常设置在90.04或90.34附近，而78和-0.01%显示市场活动。立即关注FTSD的实时图表更新。

如何投资FTSD股票？

投资富兰克林 Liberty短期美国国债 ETF需要考虑年度范围89.57 - 91.30和当前价格90.04。许多人在以90.04或90.34下订单之前，会比较0.21%和。实时查看FTSD价格图表，了解每日变化。

富兰克林 Liberty短期美国国债 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，富兰克林 Liberty短期美国国债 ETF的最高价格是91.30。在89.57 - 91.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪富兰克林 Liberty短期美国国债 ETF的绩效。

富兰克林 Liberty短期美国国债 ETF股票的最低价格是多少？

富兰克林 Liberty短期美国国债 ETF（FTSD）的最低价格为89.57。将其与当前的90.04和89.57 - 91.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTSD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FTSD股票是什么时候拆分的？

富兰克林 Liberty短期美国国债 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、89.95和-0.85%中可见。

日范围
89.91 90.05
年范围
89.57 91.30
前一天收盘价
89.95
开盘价
90.05
卖价
90.04
买价
90.34
最低价
89.91
最高价
90.05
交易量
78
日变化
0.10%
月变化
0.21%
6个月变化
-1.02%
年变化
-0.85%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%