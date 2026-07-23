FTSD股票今天的价格是多少？ 富兰克林 Liberty短期美国国债 ETF股票今天的定价为90.04。它在89.91 - 90.05范围内交易，昨天的收盘价为89.95，交易量达到78。FTSD的实时价格图表显示了这些更新。

富兰克林 Liberty短期美国国债 ETF股票是否支付股息？ 富兰克林 Liberty短期美国国债 ETF目前的价值为90.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.85%和USD。实时查看图表以跟踪FTSD走势。

如何购买FTSD股票？ 您可以以90.04的当前价格购买富兰克林 Liberty短期美国国债 ETF股票。订单通常设置在90.04或90.34附近，而78和-0.01%显示市场活动。立即关注FTSD的实时图表更新。

如何投资FTSD股票？ 投资富兰克林 Liberty短期美国国债 ETF需要考虑年度范围89.57 - 91.30和当前价格90.04。许多人在以90.04或90.34下订单之前，会比较0.21%和。实时查看FTSD价格图表，了解每日变化。

富兰克林 Liberty短期美国国债 ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，富兰克林 Liberty短期美国国债 ETF的最高价格是91.30。在89.57 - 91.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪富兰克林 Liberty短期美国国债 ETF的绩效。

富兰克林 Liberty短期美国国债 ETF股票的最低价格是多少？ 富兰克林 Liberty短期美国国债 ETF（FTSD）的最低价格为89.57。将其与当前的90.04和89.57 - 91.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTSD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。