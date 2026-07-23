FTSD: 富兰克林 Liberty短期美国国债 ETF
今日FTSD汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点89.91和高点90.05进行交易。
关注富兰克林 Liberty短期美国国债 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
FTSD股票今天的价格是多少？
富兰克林 Liberty短期美国国债 ETF股票今天的定价为90.04。它在89.91 - 90.05范围内交易，昨天的收盘价为89.95，交易量达到78。FTSD的实时价格图表显示了这些更新。
富兰克林 Liberty短期美国国债 ETF股票是否支付股息？
富兰克林 Liberty短期美国国债 ETF目前的价值为90.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.85%和USD。实时查看图表以跟踪FTSD走势。
如何购买FTSD股票？
您可以以90.04的当前价格购买富兰克林 Liberty短期美国国债 ETF股票。订单通常设置在90.04或90.34附近，而78和-0.01%显示市场活动。立即关注FTSD的实时图表更新。
如何投资FTSD股票？
投资富兰克林 Liberty短期美国国债 ETF需要考虑年度范围89.57 - 91.30和当前价格90.04。许多人在以90.04或90.34下订单之前，会比较0.21%和。实时查看FTSD价格图表，了解每日变化。
富兰克林 Liberty短期美国国债 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，富兰克林 Liberty短期美国国债 ETF的最高价格是91.30。在89.57 - 91.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪富兰克林 Liberty短期美国国债 ETF的绩效。
富兰克林 Liberty短期美国国债 ETF股票的最低价格是多少？
富兰克林 Liberty短期美国国债 ETF（FTSD）的最低价格为89.57。将其与当前的90.04和89.57 - 91.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTSD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FTSD股票是什么时候拆分的？
富兰克林 Liberty短期美国国债 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、89.95和-0.85%中可见。
- 前一天收盘价
- 89.95
- 开盘价
- 90.05
- 卖价
- 90.04
- 买价
- 90.34
- 最低价
- 89.91
- 最高价
- 90.05
- 交易量
- 78
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 0.21%
- 6个月变化
- -1.02%
- 年变化
- -0.85%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%