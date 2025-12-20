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FTRI: First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
Курс FTRI за сегодня изменился на 0.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.34, а максимальная — 17.61.
Следите за динамикой First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FTRI сегодня?
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) сегодня оценивается на уровне 17.61. Инструмент торгуется в пределах 17.34 - 17.61, вчерашнее закрытие составило 17.54, а торговый объем достиг 44. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTRI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF?
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF в настоящее время оценивается в 17.61. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.71% и USD. Отслеживайте движения FTRI на графике в реальном времени.
Как купить акции FTRI?
Вы можете купить акции First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) по текущей цене 17.61. Ордера обычно размещаются около 17.61 или 17.91, тогда как 44 и 0.80% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTRI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FTRI?
Инвестирование в First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF предполагает учет годового диапазона 14.45 - 19.13 и текущей цены 17.61. Многие сравнивают 6.21% и -7.85% перед размещением ордеров на 17.61 или 17.91. Изучайте ежедневные изменения цены FTRI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF?
Самая высокая цена First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) за последний год составила 19.13. Акции заметно колебались в пределах 14.45 - 19.13, сравнение с 17.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF?
Самая низкая цена First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) за год составила 14.45. Сравнение с текущими 17.61 и 14.45 - 19.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTRI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FTRI?
В прошлом First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.54 и 17.71% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.54
- Open
- 17.47
- Bid
- 17.61
- Ask
- 17.91
- Low
- 17.34
- High
- 17.61
- Объем
- 44
- Дневное изменение
- 0.40%
- Месячное изменение
- 6.21%
- 6-месячное изменение
- -7.85%
- Годовое изменение
- 17.71%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%