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FTRI: First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

17.53 USD 0.08 (0.45%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FTRI汇率已更改-0.45%。当日，交易品种以低点17.51和高点17.59进行交易。

关注First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FTRI新闻

常见问题解答

FTRI股票今天的价格是多少？

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF股票今天的定价为17.53。它在17.51 - 17.59范围内交易，昨天的收盘价为17.61，交易量达到30。FTRI的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF股票是否支付股息？

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF目前的价值为17.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.18%和USD。实时查看图表以跟踪FTRI走势。

如何购买FTRI股票？

您可以以17.53的当前价格购买First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF股票。订单通常设置在17.53或17.83附近，而30和-0.23%显示市场活动。立即关注FTRI的实时图表更新。

如何投资FTRI股票？

投资First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF需要考虑年度范围14.45 - 19.13和当前价格17.53。许多人在以17.53或17.83下订单之前，会比较5.73%和。实时查看FTRI价格图表，了解每日变化。

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF的最高价格是19.13。在14.45 - 19.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF的绩效。

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF（FTRI）的最低价格为14.45。将其与当前的17.53和14.45 - 19.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTRI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FTRI股票是什么时候拆分的？

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.61和17.18%中可见。

日范围
17.51 17.59
年范围
14.45 19.13
前一天收盘价
17.61
开盘价
17.57
卖价
17.53
买价
17.83
最低价
17.51
最高价
17.59
交易量
30
日变化
-0.45%
月变化
5.73%
6个月变化
-8.27%
年变化
17.18%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%