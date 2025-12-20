FTRI: First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
今日FTRI汇率已更改-0.45%。当日，交易品种以低点17.51和高点17.59进行交易。
关注First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
FTRI股票今天的价格是多少？
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF股票今天的定价为17.53。它在17.51 - 17.59范围内交易，昨天的收盘价为17.61，交易量达到30。FTRI的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF股票是否支付股息？
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF目前的价值为17.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.18%和USD。实时查看图表以跟踪FTRI走势。
如何购买FTRI股票？
您可以以17.53的当前价格购买First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF股票。订单通常设置在17.53或17.83附近，而30和-0.23%显示市场活动。立即关注FTRI的实时图表更新。
如何投资FTRI股票？
投资First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF需要考虑年度范围14.45 - 19.13和当前价格17.53。许多人在以17.53或17.83下订单之前，会比较5.73%和。实时查看FTRI价格图表，了解每日变化。
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF的最高价格是19.13。在14.45 - 19.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF的绩效。
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF股票的最低价格是多少？
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF（FTRI）的最低价格为14.45。将其与当前的17.53和14.45 - 19.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTRI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FTRI股票是什么时候拆分的？
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.61和17.18%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.61
- 开盘价
- 17.57
- 卖价
- 17.53
- 买价
- 17.83
- 最低价
- 17.51
- 最高价
- 17.59
- 交易量
- 30
- 日变化
- -0.45%
- 月变化
- 5.73%
- 6个月变化
- -8.27%
- 年变化
- 17.18%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%