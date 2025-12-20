FTRI股票今天的价格是多少？ First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF股票今天的定价为17.53。它在17.51 - 17.59范围内交易，昨天的收盘价为17.61，交易量达到30。FTRI的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF股票是否支付股息？ First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF目前的价值为17.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.18%和USD。实时查看图表以跟踪FTRI走势。

如何购买FTRI股票？ 您可以以17.53的当前价格购买First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF股票。订单通常设置在17.53或17.83附近，而30和-0.23%显示市场活动。立即关注FTRI的实时图表更新。

如何投资FTRI股票？ 投资First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF需要考虑年度范围14.45 - 19.13和当前价格17.53。许多人在以17.53或17.83下订单之前，会比较5.73%和。实时查看FTRI价格图表，了解每日变化。

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF的最高价格是19.13。在14.45 - 19.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF的绩效。

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF股票的最低价格是多少？ First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF（FTRI）的最低价格为14.45。将其与当前的17.53和14.45 - 19.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTRI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。