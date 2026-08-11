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FTRB: Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E

24.74 USD 0.08 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FTRB за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.74, а максимальная — 24.77.

Следите за динамикой Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FTRB сегодня?

Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E (FTRB) сегодня оценивается на уровне 24.74. Инструмент торгуется в пределах 24.74 - 24.77, вчерашнее закрытие составило 24.82, а торговый объем достиг 43. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTRB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E?

Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E в настоящее время оценивается в 24.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.40% и USD. Отслеживайте движения FTRB на графике в реальном времени.

Как купить акции FTRB?

Вы можете купить акции Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E (FTRB) по текущей цене 24.74. Ордера обычно размещаются около 24.74 или 25.04, тогда как 43 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTRB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FTRB?

Инвестирование в Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E предполагает учет годового диапазона 24.65 - 25.70 и текущей цены 24.74. Многие сравнивают 0.16% и -3.32% перед размещением ордеров на 24.74 или 25.04. Изучайте ежедневные изменения цены FTRB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E?

Самая высокая цена Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E (FTRB) за последний год составила 25.70. Акции заметно колебались в пределах 24.65 - 25.70, сравнение с 24.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E?

Самая низкая цена Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E (FTRB) за год составила 24.65. Сравнение с текущими 24.74 и 24.65 - 25.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTRB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FTRB?

В прошлом Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.82 и -3.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.74 24.77
Годовой диапазон
24.65 25.70
Предыдущее закрытие
24.82
Open
24.76
Bid
24.74
Ask
25.04
Low
24.74
High
24.77
Объем
43
Дневное изменение
-0.32%
Месячное изменение
0.16%
6-месячное изменение
-3.32%
Годовое изменение
-3.40%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%