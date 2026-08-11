- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FTRB: Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E
Курс FTRB за сегодня изменился на -0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.74, а максимальная — 24.77.
Следите за динамикой Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FTRB сегодня?
Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E (FTRB) сегодня оценивается на уровне 24.74. Инструмент торгуется в пределах 24.74 - 24.77, вчерашнее закрытие составило 24.82, а торговый объем достиг 43. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTRB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E?
Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E в настоящее время оценивается в 24.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.40% и USD. Отслеживайте движения FTRB на графике в реальном времени.
Как купить акции FTRB?
Вы можете купить акции Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E (FTRB) по текущей цене 24.74. Ордера обычно размещаются около 24.74 или 25.04, тогда как 43 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTRB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FTRB?
Инвестирование в Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E предполагает учет годового диапазона 24.65 - 25.70 и текущей цены 24.74. Многие сравнивают 0.16% и -3.32% перед размещением ордеров на 24.74 или 25.04. Изучайте ежедневные изменения цены FTRB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E?
Самая высокая цена Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E (FTRB) за последний год составила 25.70. Акции заметно колебались в пределах 24.65 - 25.70, сравнение с 24.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E?
Самая низкая цена Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E (FTRB) за год составила 24.65. Сравнение с текущими 24.74 и 24.65 - 25.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTRB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FTRB?
В прошлом Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.82 и -3.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.82
- Open
- 24.76
- Bid
- 24.74
- Ask
- 25.04
- Low
- 24.74
- High
- 24.77
- Объем
- 43
- Дневное изменение
- -0.32%
- Месячное изменение
- 0.16%
- 6-месячное изменение
- -3.32%
- Годовое изменение
- -3.40%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%