FTRB: Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E
今日FTRB汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点24.74和高点24.76进行交易。
关注Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
FTRB股票今天的价格是多少？
Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E股票今天的定价为24.74。它在24.74 - 24.76范围内交易，昨天的收盘价为24.74，交易量达到60。FTRB的实时价格图表显示了这些更新。
Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E股票是否支付股息？
Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E目前的价值为24.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.40%和USD。实时查看图表以跟踪FTRB走势。
如何购买FTRB股票？
您可以以24.74的当前价格购买Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E股票。订单通常设置在24.74或25.04附近，而60和-0.08%显示市场活动。立即关注FTRB的实时图表更新。
如何投资FTRB股票？
投资Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E需要考虑年度范围24.65 - 25.70和当前价格24.74。许多人在以24.74或25.04下订单之前，会比较0.16%和。实时查看FTRB价格图表，了解每日变化。
Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E的最高价格是25.70。在24.65 - 25.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E的绩效。
Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E股票的最低价格是多少？
Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E（FTRB）的最低价格为24.65。将其与当前的24.74和24.65 - 25.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTRB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FTRB股票是什么时候拆分的？
Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.74和-3.40%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.74
- 开盘价
- 24.76
- 卖价
- 24.74
- 买价
- 25.04
- 最低价
- 24.74
- 最高价
- 24.76
- 交易量
- 60
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.16%
- 6个月变化
- -3.32%
- 年变化
- -3.40%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%