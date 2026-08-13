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FTRB: Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E

24.74 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FTRB汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点24.74和高点24.76进行交易。

关注Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FTRB股票今天的价格是多少？

Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E股票今天的定价为24.74。它在24.74 - 24.76范围内交易，昨天的收盘价为24.74，交易量达到60。FTRB的实时价格图表显示了这些更新。

Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E股票是否支付股息？

Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E目前的价值为24.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.40%和USD。实时查看图表以跟踪FTRB走势。

如何购买FTRB股票？

您可以以24.74的当前价格购买Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E股票。订单通常设置在24.74或25.04附近，而60和-0.08%显示市场活动。立即关注FTRB的实时图表更新。

如何投资FTRB股票？

投资Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E需要考虑年度范围24.65 - 25.70和当前价格24.74。许多人在以24.74或25.04下订单之前，会比较0.16%和。实时查看FTRB价格图表，了解每日变化。

Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E的最高价格是25.70。在24.65 - 25.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E的绩效。

Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E股票的最低价格是多少？

Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E（FTRB）的最低价格为24.65。将其与当前的24.74和24.65 - 25.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTRB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FTRB股票是什么时候拆分的？

Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes Total Return Bond E历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.74和-3.40%中可见。

日范围
24.74 24.76
年范围
24.65 25.70
前一天收盘价
24.74
开盘价
24.76
卖价
24.74
买价
25.04
最低价
24.74
最高价
24.76
交易量
60
日变化
0.00%
月变化
0.16%
6个月变化
-3.32%
年变化
-3.40%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%