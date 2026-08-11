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FTPA: Franklin Pennsylvania Municipal
Курс FTPA за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.59, а максимальная — 8.60.
Следите за динамикой Franklin Pennsylvania Municipal. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FTPA сегодня?
Franklin Pennsylvania Municipal (FTPA) сегодня оценивается на уровне 8.60. Инструмент торгуется в пределах 8.59 - 8.60, вчерашнее закрытие составило 8.60, а торговый объем достиг 41. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTPA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin Pennsylvania Municipal?
Franklin Pennsylvania Municipal в настоящее время оценивается в 8.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.46% и USD. Отслеживайте движения FTPA на графике в реальном времени.
Как купить акции FTPA?
Вы можете купить акции Franklin Pennsylvania Municipal (FTPA) по текущей цене 8.60. Ордера обычно размещаются около 8.60 или 8.90, тогда как 41 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTPA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FTPA?
Инвестирование в Franklin Pennsylvania Municipal предполагает учет годового диапазона 8.49 - 8.81 и текущей цены 8.60. Многие сравнивают 0.58% и -1.87% перед размещением ордеров на 8.60 или 8.90. Изучайте ежедневные изменения цены FTPA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Franklin Pennsylvania Municipal?
Самая высокая цена Franklin Pennsylvania Municipal (FTPA) за последний год составила 8.81. Акции заметно колебались в пределах 8.49 - 8.81, сравнение с 8.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin Pennsylvania Municipal на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Franklin Pennsylvania Municipal?
Самая низкая цена Franklin Pennsylvania Municipal (FTPA) за год составила 8.49. Сравнение с текущими 8.60 и 8.49 - 8.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTPA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FTPA?
В прошлом Franklin Pennsylvania Municipal проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.60 и -0.46% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.60
- Open
- 8.60
- Bid
- 8.60
- Ask
- 8.90
- Low
- 8.59
- High
- 8.60
- Объем
- 41
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.58%
- 6-месячное изменение
- -1.87%
- Годовое изменение
- -0.46%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%