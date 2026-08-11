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FTPA: Franklin Pennsylvania Municipal

8.60 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FTPA за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.59, а максимальная — 8.60.

Следите за динамикой Franklin Pennsylvania Municipal. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FTPA сегодня?

Franklin Pennsylvania Municipal (FTPA) сегодня оценивается на уровне 8.60. Инструмент торгуется в пределах 8.59 - 8.60, вчерашнее закрытие составило 8.60, а торговый объем достиг 41. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTPA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin Pennsylvania Municipal?

Franklin Pennsylvania Municipal в настоящее время оценивается в 8.60. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.46% и USD. Отслеживайте движения FTPA на графике в реальном времени.

Как купить акции FTPA?

Вы можете купить акции Franklin Pennsylvania Municipal (FTPA) по текущей цене 8.60. Ордера обычно размещаются около 8.60 или 8.90, тогда как 41 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTPA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FTPA?

Инвестирование в Franklin Pennsylvania Municipal предполагает учет годового диапазона 8.49 - 8.81 и текущей цены 8.60. Многие сравнивают 0.58% и -1.87% перед размещением ордеров на 8.60 или 8.90. Изучайте ежедневные изменения цены FTPA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin Pennsylvania Municipal?

Самая высокая цена Franklin Pennsylvania Municipal (FTPA) за последний год составила 8.81. Акции заметно колебались в пределах 8.49 - 8.81, сравнение с 8.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin Pennsylvania Municipal на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin Pennsylvania Municipal?

Самая низкая цена Franklin Pennsylvania Municipal (FTPA) за год составила 8.49. Сравнение с текущими 8.60 и 8.49 - 8.81 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTPA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FTPA?

В прошлом Franklin Pennsylvania Municipal проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.60 и -0.46% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.59 8.60
Годовой диапазон
8.49 8.81
Предыдущее закрытие
8.60
Open
8.60
Bid
8.60
Ask
8.90
Low
8.59
High
8.60
Объем
41
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.58%
6-месячное изменение
-1.87%
Годовое изменение
-0.46%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%