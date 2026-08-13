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FTPA: Franklin Pennsylvania Municipal

8.60 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FTPA汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点8.58和高点8.60进行交易。

关注Franklin Pennsylvania Municipal动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FTPA股票今天的价格是多少？

Franklin Pennsylvania Municipal股票今天的定价为8.60。它在8.58 - 8.60范围内交易，昨天的收盘价为8.60，交易量达到44。FTPA的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin Pennsylvania Municipal股票是否支付股息？

Franklin Pennsylvania Municipal目前的价值为8.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.46%和USD。实时查看图表以跟踪FTPA走势。

如何购买FTPA股票？

您可以以8.60的当前价格购买Franklin Pennsylvania Municipal股票。订单通常设置在8.60或8.90附近，而44和0.12%显示市场活动。立即关注FTPA的实时图表更新。

如何投资FTPA股票？

投资Franklin Pennsylvania Municipal需要考虑年度范围8.49 - 8.81和当前价格8.60。许多人在以8.60或8.90下订单之前，会比较0.58%和。实时查看FTPA价格图表，了解每日变化。

Franklin Pennsylvania Municipal股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin Pennsylvania Municipal的最高价格是8.81。在8.49 - 8.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin Pennsylvania Municipal的绩效。

Franklin Pennsylvania Municipal股票的最低价格是多少？

Franklin Pennsylvania Municipal（FTPA）的最低价格为8.49。将其与当前的8.60和8.49 - 8.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTPA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FTPA股票是什么时候拆分的？

Franklin Pennsylvania Municipal历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.60和-0.46%中可见。

日范围
8.58 8.60
年范围
8.49 8.81
前一天收盘价
8.60
开盘价
8.59
卖价
8.60
买价
8.90
最低价
8.58
最高价
8.60
交易量
44
日变化
0.00%
月变化
0.58%
6个月变化
-1.87%
年变化
-0.46%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%