FTPA: Franklin Pennsylvania Municipal
今日FTPA汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点8.58和高点8.60进行交易。
关注Franklin Pennsylvania Municipal动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FTPA股票今天的价格是多少？
Franklin Pennsylvania Municipal股票今天的定价为8.60。它在8.58 - 8.60范围内交易，昨天的收盘价为8.60，交易量达到44。FTPA的实时价格图表显示了这些更新。
Franklin Pennsylvania Municipal股票是否支付股息？
Franklin Pennsylvania Municipal目前的价值为8.60。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.46%和USD。实时查看图表以跟踪FTPA走势。
如何购买FTPA股票？
您可以以8.60的当前价格购买Franklin Pennsylvania Municipal股票。订单通常设置在8.60或8.90附近，而44和0.12%显示市场活动。立即关注FTPA的实时图表更新。
如何投资FTPA股票？
投资Franklin Pennsylvania Municipal需要考虑年度范围8.49 - 8.81和当前价格8.60。许多人在以8.60或8.90下订单之前，会比较0.58%和。实时查看FTPA价格图表，了解每日变化。
Franklin Pennsylvania Municipal股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Franklin Pennsylvania Municipal的最高价格是8.81。在8.49 - 8.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin Pennsylvania Municipal的绩效。
Franklin Pennsylvania Municipal股票的最低价格是多少？
Franklin Pennsylvania Municipal（FTPA）的最低价格为8.49。将其与当前的8.60和8.49 - 8.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTPA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FTPA股票是什么时候拆分的？
Franklin Pennsylvania Municipal历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.60和-0.46%中可见。
- 前一天收盘价
- 8.60
- 开盘价
- 8.59
- 卖价
- 8.60
- 买价
- 8.90
- 最低价
- 8.58
- 最高价
- 8.60
- 交易量
- 44
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.58%
- 6个月变化
- -1.87%
- 年变化
- -0.46%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%