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FTOH: Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF

8.34 USD 0.03 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FTOH за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.34, а максимальная — 8.37.

Следите за динамикой Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FTOH сегодня?

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF (FTOH) сегодня оценивается на уровне 8.34. Инструмент торгуется в пределах 8.34 - 8.37, вчерашнее закрытие составило 8.37, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTOH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF?

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF в настоящее время оценивается в 8.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.95% и USD. Отслеживайте движения FTOH на графике в реальном времени.

Как купить акции FTOH?

Вы можете купить акции Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF (FTOH) по текущей цене 8.34. Ордера обычно размещаются около 8.34 или 8.64, тогда как 17 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTOH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FTOH?

Инвестирование в Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF предполагает учет годового диапазона 8.24 - 8.52 и текущей цены 8.34. Многие сравнивают 0.36% и -1.53% перед размещением ордеров на 8.34 или 8.64. Изучайте ежедневные изменения цены FTOH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF?

Самая высокая цена Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF (FTOH) за последний год составила 8.52. Акции заметно колебались в пределах 8.24 - 8.52, сравнение с 8.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF?

Самая низкая цена Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF (FTOH) за год составила 8.24. Сравнение с текущими 8.34 и 8.24 - 8.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTOH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FTOH?

В прошлом Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.37 и -0.95% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.34 8.37
Годовой диапазон
8.24 8.52
Предыдущее закрытие
8.37
Open
8.36
Bid
8.34
Ask
8.64
Low
8.34
High
8.37
Объем
17
Дневное изменение
-0.36%
Месячное изменение
0.36%
6-месячное изменение
-1.53%
Годовое изменение
-0.95%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%