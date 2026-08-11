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FTOH: Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF
Курс FTOH за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.34, а максимальная — 8.37.
Следите за динамикой Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FTOH сегодня?
Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF (FTOH) сегодня оценивается на уровне 8.34. Инструмент торгуется в пределах 8.34 - 8.37, вчерашнее закрытие составило 8.37, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTOH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF?
Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF в настоящее время оценивается в 8.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.95% и USD. Отслеживайте движения FTOH на графике в реальном времени.
Как купить акции FTOH?
Вы можете купить акции Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF (FTOH) по текущей цене 8.34. Ордера обычно размещаются около 8.34 или 8.64, тогда как 17 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTOH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FTOH?
Инвестирование в Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF предполагает учет годового диапазона 8.24 - 8.52 и текущей цены 8.34. Многие сравнивают 0.36% и -1.53% перед размещением ордеров на 8.34 или 8.64. Изучайте ежедневные изменения цены FTOH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF?
Самая высокая цена Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF (FTOH) за последний год составила 8.52. Акции заметно колебались в пределах 8.24 - 8.52, сравнение с 8.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF?
Самая низкая цена Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF (FTOH) за год составила 8.24. Сравнение с текущими 8.34 и 8.24 - 8.52 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTOH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FTOH?
В прошлом Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.37 и -0.95% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.37
- Open
- 8.36
- Bid
- 8.34
- Ask
- 8.64
- Low
- 8.34
- High
- 8.37
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- -0.36%
- Месячное изменение
- 0.36%
- 6-месячное изменение
- -1.53%
- Годовое изменение
- -0.95%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%