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FTOH: Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF

8.34 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FTOH汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点8.32和高点8.34进行交易。

关注Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FTOH股票今天的价格是多少？

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF股票今天的定价为8.34。它在8.32 - 8.34范围内交易，昨天的收盘价为8.34，交易量达到12。FTOH的实时价格图表显示了这些更新。

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF股票是否支付股息？

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF目前的价值为8.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.95%和USD。实时查看图表以跟踪FTOH走势。

如何购买FTOH股票？

您可以以8.34的当前价格购买Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF股票。订单通常设置在8.34或8.64附近，而12和0.12%显示市场活动。立即关注FTOH的实时图表更新。

如何投资FTOH股票？

投资Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF需要考虑年度范围8.24 - 8.52和当前价格8.34。许多人在以8.34或8.64下订单之前，会比较0.36%和。实时查看FTOH价格图表，了解每日变化。

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF的最高价格是8.52。在8.24 - 8.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF的绩效。

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF股票的最低价格是多少？

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF（FTOH）的最低价格为8.24。将其与当前的8.34和8.24 - 8.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTOH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FTOH股票是什么时候拆分的？

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.34和-0.95%中可见。

日范围
8.32 8.34
年范围
8.24 8.52
前一天收盘价
8.34
开盘价
8.33
卖价
8.34
买价
8.64
最低价
8.32
最高价
8.34
交易量
12
日变化
0.00%
月变化
0.36%
6个月变化
-1.53%
年变化
-0.95%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%