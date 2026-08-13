FTOH: Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF
今日FTOH汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点8.32和高点8.34进行交易。
关注Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
FTOH股票今天的价格是多少？
Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF股票今天的定价为8.34。它在8.32 - 8.34范围内交易，昨天的收盘价为8.34，交易量达到12。FTOH的实时价格图表显示了这些更新。
Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF股票是否支付股息？
Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF目前的价值为8.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.95%和USD。实时查看图表以跟踪FTOH走势。
如何购买FTOH股票？
您可以以8.34的当前价格购买Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF股票。订单通常设置在8.34或8.64附近，而12和0.12%显示市场活动。立即关注FTOH的实时图表更新。
如何投资FTOH股票？
投资Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF需要考虑年度范围8.24 - 8.52和当前价格8.34。许多人在以8.34或8.64下订单之前，会比较0.36%和。实时查看FTOH价格图表，了解每日变化。
Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF的最高价格是8.52。在8.24 - 8.52内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF的绩效。
Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF股票的最低价格是多少？
Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF（FTOH）的最低价格为8.24。将其与当前的8.34和8.24 - 8.52进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTOH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FTOH股票是什么时候拆分的？
Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Ohio Municipal Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.34和-0.95%中可见。
- 前一天收盘价
- 8.34
- 开盘价
- 8.33
- 卖价
- 8.34
- 买价
- 8.64
- 最低价
- 8.32
- 最高价
- 8.34
- 交易量
- 12
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.36%
- 6个月变化
- -1.53%
- 年变化
- -0.95%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%