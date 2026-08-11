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FTNJ: Franklin New Jersey Municipal I
Курс FTNJ за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.68, а максимальная — 8.71.
Следите за динамикой Franklin New Jersey Municipal I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FTNJ сегодня?
Franklin New Jersey Municipal I (FTNJ) сегодня оценивается на уровне 8.69. Инструмент торгуется в пределах 8.68 - 8.71, вчерашнее закрытие составило 8.70, а торговый объем достиг 68. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTNJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin New Jersey Municipal I?
Franklin New Jersey Municipal I в настоящее время оценивается в 8.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.03% и USD. Отслеживайте движения FTNJ на графике в реальном времени.
Как купить акции FTNJ?
Вы можете купить акции Franklin New Jersey Municipal I (FTNJ) по текущей цене 8.69. Ордера обычно размещаются около 8.69 или 8.99, тогда как 68 и -0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTNJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FTNJ?
Инвестирование в Franklin New Jersey Municipal I предполагает учет годового диапазона 8.62 - 8.90 и текущей цены 8.69. Многие сравнивают 0.23% и -1.92% перед размещением ордеров на 8.69 или 8.99. Изучайте ежедневные изменения цены FTNJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Franklin New Jersey Municipal I?
Самая высокая цена Franklin New Jersey Municipal I (FTNJ) за последний год составила 8.90. Акции заметно колебались в пределах 8.62 - 8.90, сравнение с 8.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin New Jersey Municipal I на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Franklin New Jersey Municipal I?
Самая низкая цена Franklin New Jersey Municipal I (FTNJ) за год составила 8.62. Сравнение с текущими 8.69 и 8.62 - 8.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTNJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FTNJ?
В прошлом Franklin New Jersey Municipal I проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.70 и -1.03% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.70
- Open
- 8.71
- Bid
- 8.69
- Ask
- 8.99
- Low
- 8.68
- High
- 8.71
- Объем
- 68
- Дневное изменение
- -0.11%
- Месячное изменение
- 0.23%
- 6-месячное изменение
- -1.92%
- Годовое изменение
- -1.03%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%