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FTNJ: Franklin New Jersey Municipal I

8.69 USD 0.01 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FTNJ за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.68, а максимальная — 8.71.

Следите за динамикой Franklin New Jersey Municipal I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FTNJ сегодня?

Franklin New Jersey Municipal I (FTNJ) сегодня оценивается на уровне 8.69. Инструмент торгуется в пределах 8.68 - 8.71, вчерашнее закрытие составило 8.70, а торговый объем достиг 68. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTNJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin New Jersey Municipal I?

Franklin New Jersey Municipal I в настоящее время оценивается в 8.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.03% и USD. Отслеживайте движения FTNJ на графике в реальном времени.

Как купить акции FTNJ?

Вы можете купить акции Franklin New Jersey Municipal I (FTNJ) по текущей цене 8.69. Ордера обычно размещаются около 8.69 или 8.99, тогда как 68 и -0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTNJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FTNJ?

Инвестирование в Franklin New Jersey Municipal I предполагает учет годового диапазона 8.62 - 8.90 и текущей цены 8.69. Многие сравнивают 0.23% и -1.92% перед размещением ордеров на 8.69 или 8.99. Изучайте ежедневные изменения цены FTNJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin New Jersey Municipal I?

Самая высокая цена Franklin New Jersey Municipal I (FTNJ) за последний год составила 8.90. Акции заметно колебались в пределах 8.62 - 8.90, сравнение с 8.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin New Jersey Municipal I на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin New Jersey Municipal I?

Самая низкая цена Franklin New Jersey Municipal I (FTNJ) за год составила 8.62. Сравнение с текущими 8.69 и 8.62 - 8.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTNJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FTNJ?

В прошлом Franklin New Jersey Municipal I проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.70 и -1.03% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.68 8.71
Годовой диапазон
8.62 8.90
Предыдущее закрытие
8.70
Open
8.71
Bid
8.69
Ask
8.99
Low
8.68
High
8.71
Объем
68
Дневное изменение
-0.11%
Месячное изменение
0.23%
6-месячное изменение
-1.92%
Годовое изменение
-1.03%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%