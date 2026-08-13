FTNJ: Franklin New Jersey Municipal I
今日FTNJ汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点8.68和高点8.70进行交易。
关注Franklin New Jersey Municipal I动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
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- MN
常见问题解答
FTNJ股票今天的价格是多少？
Franklin New Jersey Municipal I股票今天的定价为8.70。它在8.68 - 8.70范围内交易，昨天的收盘价为8.69，交易量达到37。FTNJ的实时价格图表显示了这些更新。
Franklin New Jersey Municipal I股票是否支付股息？
Franklin New Jersey Municipal I目前的价值为8.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.91%和USD。实时查看图表以跟踪FTNJ走势。
如何购买FTNJ股票？
您可以以8.70的当前价格购买Franklin New Jersey Municipal I股票。订单通常设置在8.70或9.00附近，而37和0.12%显示市场活动。立即关注FTNJ的实时图表更新。
如何投资FTNJ股票？
投资Franklin New Jersey Municipal I需要考虑年度范围8.62 - 8.90和当前价格8.70。许多人在以8.70或9.00下订单之前，会比较0.35%和。实时查看FTNJ价格图表，了解每日变化。
Franklin New Jersey Municipal I股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Franklin New Jersey Municipal I的最高价格是8.90。在8.62 - 8.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin New Jersey Municipal I的绩效。
Franklin New Jersey Municipal I股票的最低价格是多少？
Franklin New Jersey Municipal I（FTNJ）的最低价格为8.62。将其与当前的8.70和8.62 - 8.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTNJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FTNJ股票是什么时候拆分的？
Franklin New Jersey Municipal I历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.69和-0.91%中可见。
- 前一天收盘价
- 8.69
- 开盘价
- 8.69
- 卖价
- 8.70
- 买价
- 9.00
- 最低价
- 8.68
- 最高价
- 8.70
- 交易量
- 37
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- 0.35%
- 6个月变化
- -1.81%
- 年变化
- -0.91%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%