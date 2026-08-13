FTNJ股票今天的价格是多少？ Franklin New Jersey Municipal I股票今天的定价为8.70。它在8.68 - 8.70范围内交易，昨天的收盘价为8.69，交易量达到37。FTNJ的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin New Jersey Municipal I股票是否支付股息？ Franklin New Jersey Municipal I目前的价值为8.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.91%和USD。实时查看图表以跟踪FTNJ走势。

如何购买FTNJ股票？ 您可以以8.70的当前价格购买Franklin New Jersey Municipal I股票。订单通常设置在8.70或9.00附近，而37和0.12%显示市场活动。立即关注FTNJ的实时图表更新。

如何投资FTNJ股票？ 投资Franklin New Jersey Municipal I需要考虑年度范围8.62 - 8.90和当前价格8.70。许多人在以8.70或9.00下订单之前，会比较0.35%和。实时查看FTNJ价格图表，了解每日变化。

Franklin New Jersey Municipal I股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Franklin New Jersey Municipal I的最高价格是8.90。在8.62 - 8.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin New Jersey Municipal I的绩效。

Franklin New Jersey Municipal I股票的最低价格是多少？ Franklin New Jersey Municipal I（FTNJ）的最低价格为8.62。将其与当前的8.70和8.62 - 8.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTNJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。