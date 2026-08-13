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FTNJ: Franklin New Jersey Municipal I

8.70 USD 0.01 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FTNJ汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点8.68和高点8.70进行交易。

关注Franklin New Jersey Municipal I动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FTNJ股票今天的价格是多少？

Franklin New Jersey Municipal I股票今天的定价为8.70。它在8.68 - 8.70范围内交易，昨天的收盘价为8.69，交易量达到37。FTNJ的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin New Jersey Municipal I股票是否支付股息？

Franklin New Jersey Municipal I目前的价值为8.70。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.91%和USD。实时查看图表以跟踪FTNJ走势。

如何购买FTNJ股票？

您可以以8.70的当前价格购买Franklin New Jersey Municipal I股票。订单通常设置在8.70或9.00附近，而37和0.12%显示市场活动。立即关注FTNJ的实时图表更新。

如何投资FTNJ股票？

投资Franklin New Jersey Municipal I需要考虑年度范围8.62 - 8.90和当前价格8.70。许多人在以8.70或9.00下订单之前，会比较0.35%和。实时查看FTNJ价格图表，了解每日变化。

Franklin New Jersey Municipal I股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin New Jersey Municipal I的最高价格是8.90。在8.62 - 8.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin New Jersey Municipal I的绩效。

Franklin New Jersey Municipal I股票的最低价格是多少？

Franklin New Jersey Municipal I（FTNJ）的最低价格为8.62。将其与当前的8.70和8.62 - 8.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTNJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FTNJ股票是什么时候拆分的？

Franklin New Jersey Municipal I历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.69和-0.91%中可见。

日范围
8.68 8.70
年范围
8.62 8.90
前一天收盘价
8.69
开盘价
8.69
卖价
8.70
买价
9.00
最低价
8.68
最高价
8.70
交易量
37
日变化
0.12%
月变化
0.35%
6个月变化
-1.81%
年变化
-0.91%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%