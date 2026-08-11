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FTMN: Franklin Minnesota Municipal In
Курс FTMN за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.72, а максимальная — 8.75.
Следите за динамикой Franklin Minnesota Municipal In. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FTMN сегодня?
Franklin Minnesota Municipal In (FTMN) сегодня оценивается на уровне 8.74. Инструмент торгуется в пределах 8.72 - 8.75, вчерашнее закрытие составило 8.75, а торговый объем достиг 76. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTMN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin Minnesota Municipal In?
Franklin Minnesota Municipal In в настоящее время оценивается в 8.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.91% и USD. Отслеживайте движения FTMN на графике в реальном времени.
Как купить акции FTMN?
Вы можете купить акции Franklin Minnesota Municipal In (FTMN) по текущей цене 8.74. Ордера обычно размещаются около 8.74 или 9.04, тогда как 76 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTMN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FTMN?
Инвестирование в Franklin Minnesota Municipal In предполагает учет годового диапазона 8.66 - 9.00 и текущей цены 8.74. Многие сравнивают 0.46% и -2.46% перед размещением ордеров на 8.74 или 9.04. Изучайте ежедневные изменения цены FTMN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Franklin Minnesota Municipal In?
Самая высокая цена Franklin Minnesota Municipal In (FTMN) за последний год составила 9.00. Акции заметно колебались в пределах 8.66 - 9.00, сравнение с 8.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin Minnesota Municipal In на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Franklin Minnesota Municipal In?
Самая низкая цена Franklin Minnesota Municipal In (FTMN) за год составила 8.66. Сравнение с текущими 8.74 и 8.66 - 9.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTMN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FTMN?
В прошлом Franklin Minnesota Municipal In проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.75 и -0.91% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.75
- Open
- 8.73
- Bid
- 8.74
- Ask
- 9.04
- Low
- 8.72
- High
- 8.75
- Объем
- 76
- Дневное изменение
- -0.11%
- Месячное изменение
- 0.46%
- 6-месячное изменение
- -2.46%
- Годовое изменение
- -0.91%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%