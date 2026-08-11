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FTMN: Franklin Minnesota Municipal In

8.74 USD 0.01 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FTMN за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.72, а максимальная — 8.75.

Следите за динамикой Franklin Minnesota Municipal In. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FTMN сегодня?

Franklin Minnesota Municipal In (FTMN) сегодня оценивается на уровне 8.74. Инструмент торгуется в пределах 8.72 - 8.75, вчерашнее закрытие составило 8.75, а торговый объем достиг 76. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTMN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin Minnesota Municipal In?

Franklin Minnesota Municipal In в настоящее время оценивается в 8.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.91% и USD. Отслеживайте движения FTMN на графике в реальном времени.

Как купить акции FTMN?

Вы можете купить акции Franklin Minnesota Municipal In (FTMN) по текущей цене 8.74. Ордера обычно размещаются около 8.74 или 9.04, тогда как 76 и 0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTMN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FTMN?

Инвестирование в Franklin Minnesota Municipal In предполагает учет годового диапазона 8.66 - 9.00 и текущей цены 8.74. Многие сравнивают 0.46% и -2.46% перед размещением ордеров на 8.74 или 9.04. Изучайте ежедневные изменения цены FTMN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin Minnesota Municipal In?

Самая высокая цена Franklin Minnesota Municipal In (FTMN) за последний год составила 9.00. Акции заметно колебались в пределах 8.66 - 9.00, сравнение с 8.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin Minnesota Municipal In на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin Minnesota Municipal In?

Самая низкая цена Franklin Minnesota Municipal In (FTMN) за год составила 8.66. Сравнение с текущими 8.74 и 8.66 - 9.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTMN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FTMN?

В прошлом Franklin Minnesota Municipal In проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.75 и -0.91% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.72 8.75
Годовой диапазон
8.66 9.00
Предыдущее закрытие
8.75
Open
8.73
Bid
8.74
Ask
9.04
Low
8.72
High
8.75
Объем
76
Дневное изменение
-0.11%
Месячное изменение
0.46%
6-месячное изменение
-2.46%
Годовое изменение
-0.91%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%