FTMN: Franklin Minnesota Municipal In
今日FTMN汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点8.72和高点8.75进行交易。
关注Franklin Minnesota Municipal In动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FTMN股票今天的价格是多少？
Franklin Minnesota Municipal In股票今天的定价为8.75。它在8.72 - 8.75范围内交易，昨天的收盘价为8.74，交易量达到55。FTMN的实时价格图表显示了这些更新。
Franklin Minnesota Municipal In股票是否支付股息？
Franklin Minnesota Municipal In目前的价值为8.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.79%和USD。实时查看图表以跟踪FTMN走势。
如何购买FTMN股票？
您可以以8.75的当前价格购买Franklin Minnesota Municipal In股票。订单通常设置在8.75或9.05附近，而55和0.11%显示市场活动。立即关注FTMN的实时图表更新。
如何投资FTMN股票？
投资Franklin Minnesota Municipal In需要考虑年度范围8.66 - 9.00和当前价格8.75。许多人在以8.75或9.05下订单之前，会比较0.57%和。实时查看FTMN价格图表，了解每日变化。
Franklin Minnesota Municipal In股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Franklin Minnesota Municipal In的最高价格是9.00。在8.66 - 9.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin Minnesota Municipal In的绩效。
Franklin Minnesota Municipal In股票的最低价格是多少？
Franklin Minnesota Municipal In（FTMN）的最低价格为8.66。将其与当前的8.75和8.66 - 9.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTMN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FTMN股票是什么时候拆分的？
Franklin Minnesota Municipal In历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.74和-0.79%中可见。
- 前一天收盘价
- 8.74
- 开盘价
- 8.74
- 卖价
- 8.75
- 买价
- 9.05
- 最低价
- 8.72
- 最高价
- 8.75
- 交易量
- 55
- 日变化
- 0.11%
- 月变化
- 0.57%
- 6个月变化
- -2.34%
- 年变化
- -0.79%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%