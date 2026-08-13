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FTMN: Franklin Minnesota Municipal In

8.75 USD 0.01 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FTMN汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点8.72和高点8.75进行交易。

关注Franklin Minnesota Municipal In动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FTMN股票今天的价格是多少？

Franklin Minnesota Municipal In股票今天的定价为8.75。它在8.72 - 8.75范围内交易，昨天的收盘价为8.74，交易量达到55。FTMN的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin Minnesota Municipal In股票是否支付股息？

Franklin Minnesota Municipal In目前的价值为8.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.79%和USD。实时查看图表以跟踪FTMN走势。

如何购买FTMN股票？

您可以以8.75的当前价格购买Franklin Minnesota Municipal In股票。订单通常设置在8.75或9.05附近，而55和0.11%显示市场活动。立即关注FTMN的实时图表更新。

如何投资FTMN股票？

投资Franklin Minnesota Municipal In需要考虑年度范围8.66 - 9.00和当前价格8.75。许多人在以8.75或9.05下订单之前，会比较0.57%和。实时查看FTMN价格图表，了解每日变化。

Franklin Minnesota Municipal In股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin Minnesota Municipal In的最高价格是9.00。在8.66 - 9.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin Minnesota Municipal In的绩效。

Franklin Minnesota Municipal In股票的最低价格是多少？

Franklin Minnesota Municipal In（FTMN）的最低价格为8.66。将其与当前的8.75和8.66 - 9.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTMN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FTMN股票是什么时候拆分的？

Franklin Minnesota Municipal In历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.74和-0.79%中可见。

日范围
8.72 8.75
年范围
8.66 9.00
前一天收盘价
8.74
开盘价
8.74
卖价
8.75
买价
9.05
最低价
8.72
最高价
8.75
交易量
55
日变化
0.11%
月变化
0.57%
6个月变化
-2.34%
年变化
-0.79%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%