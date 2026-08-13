FTMN股票今天的价格是多少？ Franklin Minnesota Municipal In股票今天的定价为8.75。它在8.72 - 8.75范围内交易，昨天的收盘价为8.74，交易量达到55。FTMN的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin Minnesota Municipal In股票是否支付股息？ Franklin Minnesota Municipal In目前的价值为8.75。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.79%和USD。实时查看图表以跟踪FTMN走势。

如何购买FTMN股票？ 您可以以8.75的当前价格购买Franklin Minnesota Municipal In股票。订单通常设置在8.75或9.05附近，而55和0.11%显示市场活动。立即关注FTMN的实时图表更新。

如何投资FTMN股票？ 投资Franklin Minnesota Municipal In需要考虑年度范围8.66 - 9.00和当前价格8.75。许多人在以8.75或9.05下订单之前，会比较0.57%和。实时查看FTMN价格图表，了解每日变化。

Franklin Minnesota Municipal In股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Franklin Minnesota Municipal In的最高价格是9.00。在8.66 - 9.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin Minnesota Municipal In的绩效。

Franklin Minnesota Municipal In股票的最低价格是多少？ Franklin Minnesota Municipal In（FTMN）的最低价格为8.66。将其与当前的8.75和8.66 - 9.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTMN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。