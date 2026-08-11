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FTMH: Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF

11.58 USD 0.02 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FTMH за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.58, а максимальная — 11.61.

Следите за динамикой Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FTMH сегодня?

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF (FTMH) сегодня оценивается на уровне 11.58. Инструмент торгуется в пределах 11.58 - 11.61, вчерашнее закрытие составило 11.60, а торговый объем достиг 238. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTMH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF?

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF в настоящее время оценивается в 11.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.86% и USD. Отслеживайте движения FTMH на графике в реальном времени.

Как купить акции FTMH?

Вы можете купить акции Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF (FTMH) по текущей цене 11.58. Ордера обычно размещаются около 11.58 или 11.88, тогда как 238 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTMH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FTMH?

Инвестирование в Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF предполагает учет годового диапазона 11.41 - 11.90 и текущей цены 11.58. Многие сравнивают 0.61% и -1.86% перед размещением ордеров на 11.58 или 11.88. Изучайте ежедневные изменения цены FTMH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF?

Самая высокая цена Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF (FTMH) за последний год составила 11.90. Акции заметно колебались в пределах 11.41 - 11.90, сравнение с 11.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF?

Самая низкая цена Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF (FTMH) за год составила 11.41. Сравнение с текущими 11.58 и 11.41 - 11.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTMH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FTMH?

В прошлом Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.60 и -0.86% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.58 11.61
Годовой диапазон
11.41 11.90
Предыдущее закрытие
11.60
Open
11.60
Bid
11.58
Ask
11.88
Low
11.58
High
11.61
Объем
238
Дневное изменение
-0.17%
Месячное изменение
0.61%
6-месячное изменение
-1.86%
Годовое изменение
-0.86%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%