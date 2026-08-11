- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FTMH: Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF
Курс FTMH за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.58, а максимальная — 11.61.
Следите за динамикой Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FTMH сегодня?
Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF (FTMH) сегодня оценивается на уровне 11.58. Инструмент торгуется в пределах 11.58 - 11.61, вчерашнее закрытие составило 11.60, а торговый объем достиг 238. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTMH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF?
Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF в настоящее время оценивается в 11.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.86% и USD. Отслеживайте движения FTMH на графике в реальном времени.
Как купить акции FTMH?
Вы можете купить акции Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF (FTMH) по текущей цене 11.58. Ордера обычно размещаются около 11.58 или 11.88, тогда как 238 и -0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTMH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FTMH?
Инвестирование в Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF предполагает учет годового диапазона 11.41 - 11.90 и текущей цены 11.58. Многие сравнивают 0.61% и -1.86% перед размещением ордеров на 11.58 или 11.88. Изучайте ежедневные изменения цены FTMH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF?
Самая высокая цена Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF (FTMH) за последний год составила 11.90. Акции заметно колебались в пределах 11.41 - 11.90, сравнение с 11.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF?
Самая низкая цена Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF (FTMH) за год составила 11.41. Сравнение с текущими 11.58 и 11.41 - 11.90 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTMH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FTMH?
В прошлом Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.60 и -0.86% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.60
- Open
- 11.60
- Bid
- 11.58
- Ask
- 11.88
- Low
- 11.58
- High
- 11.61
- Объем
- 238
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- 0.61%
- 6-месячное изменение
- -1.86%
- Годовое изменение
- -0.86%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%