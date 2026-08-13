报价部分
货币 / FTMH
回到股票

FTMH: Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF

11.59 USD 0.01 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FTMH汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点11.58和高点11.61进行交易。

关注Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FTMH股票今天的价格是多少？

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF股票今天的定价为11.59。它在11.58 - 11.61范围内交易，昨天的收盘价为11.58，交易量达到114。FTMH的实时价格图表显示了这些更新。

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF股票是否支付股息？

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF目前的价值为11.59。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.77%和USD。实时查看图表以跟踪FTMH走势。

如何购买FTMH股票？

您可以以11.59的当前价格购买Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF股票。订单通常设置在11.59或11.89附近，而114和-0.17%显示市场活动。立即关注FTMH的实时图表更新。

如何投资FTMH股票？

投资Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF需要考虑年度范围11.41 - 11.90和当前价格11.59。许多人在以11.59或11.89下订单之前，会比较0.70%和。实时查看FTMH价格图表，了解每日变化。

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF的最高价格是11.90。在11.41 - 11.90内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF的绩效。

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF股票的最低价格是多少？

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF（FTMH）的最低价格为11.41。将其与当前的11.59和11.41 - 11.90进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTMH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FTMH股票是什么时候拆分的？

Putnam ETF Trust - Putnam Franklin Municipal High Yield ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.58和-0.77%中可见。

日范围
11.58 11.61
年范围
11.41 11.90
前一天收盘价
11.58
开盘价
11.61
卖价
11.59
买价
11.89
最低价
11.58
最高价
11.61
交易量
114
日变化
0.09%
月变化
0.70%
6个月变化
-1.78%
年变化
-0.77%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%