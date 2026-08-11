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FTMA: Franklin Massachusetts Municipa

8.95 USD 0.01 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FTMA за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.95, а максимальная — 8.98.

Следите за динамикой Franklin Massachusetts Municipa. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FTMA сегодня?

Franklin Massachusetts Municipa (FTMA) сегодня оценивается на уровне 8.95. Инструмент торгуется в пределах 8.95 - 8.98, вчерашнее закрытие составило 8.96, а торговый объем достиг 62. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTMA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin Massachusetts Municipa?

Franklin Massachusetts Municipa в настоящее время оценивается в 8.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.67% и USD. Отслеживайте движения FTMA на графике в реальном времени.

Как купить акции FTMA?

Вы можете купить акции Franklin Massachusetts Municipa (FTMA) по текущей цене 8.95. Ордера обычно размещаются около 8.95 или 9.25, тогда как 62 и -0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTMA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FTMA?

Инвестирование в Franklin Massachusetts Municipa предполагает учет годового диапазона 8.89 - 9.21 и текущей цены 8.95. Многие сравнивают 0.45% и -1.65% перед размещением ордеров на 8.95 или 9.25. Изучайте ежедневные изменения цены FTMA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Franklin Massachusetts Municipa?

Самая высокая цена Franklin Massachusetts Municipa (FTMA) за последний год составила 9.21. Акции заметно колебались в пределах 8.89 - 9.21, сравнение с 8.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin Massachusetts Municipa на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Franklin Massachusetts Municipa?

Самая низкая цена Franklin Massachusetts Municipa (FTMA) за год составила 8.89. Сравнение с текущими 8.95 и 8.89 - 9.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTMA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FTMA?

В прошлом Franklin Massachusetts Municipa проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.96 и -0.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.95 8.98
Годовой диапазон
8.89 9.21
Предыдущее закрытие
8.96
Open
8.98
Bid
8.95
Ask
9.25
Low
8.95
High
8.98
Объем
62
Дневное изменение
-0.11%
Месячное изменение
0.45%
6-месячное изменение
-1.65%
Годовое изменение
-0.67%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%