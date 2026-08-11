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FTMA: Franklin Massachusetts Municipa
Курс FTMA за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.95, а максимальная — 8.98.
Следите за динамикой Franklin Massachusetts Municipa. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FTMA сегодня?
Franklin Massachusetts Municipa (FTMA) сегодня оценивается на уровне 8.95. Инструмент торгуется в пределах 8.95 - 8.98, вчерашнее закрытие составило 8.96, а торговый объем достиг 62. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTMA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Franklin Massachusetts Municipa?
Franklin Massachusetts Municipa в настоящее время оценивается в 8.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.67% и USD. Отслеживайте движения FTMA на графике в реальном времени.
Как купить акции FTMA?
Вы можете купить акции Franklin Massachusetts Municipa (FTMA) по текущей цене 8.95. Ордера обычно размещаются около 8.95 или 9.25, тогда как 62 и -0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTMA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FTMA?
Инвестирование в Franklin Massachusetts Municipa предполагает учет годового диапазона 8.89 - 9.21 и текущей цены 8.95. Многие сравнивают 0.45% и -1.65% перед размещением ордеров на 8.95 или 9.25. Изучайте ежедневные изменения цены FTMA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Franklin Massachusetts Municipa?
Самая высокая цена Franklin Massachusetts Municipa (FTMA) за последний год составила 9.21. Акции заметно колебались в пределах 8.89 - 9.21, сравнение с 8.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Franklin Massachusetts Municipa на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Franklin Massachusetts Municipa?
Самая низкая цена Franklin Massachusetts Municipa (FTMA) за год составила 8.89. Сравнение с текущими 8.95 и 8.89 - 9.21 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTMA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FTMA?
В прошлом Franklin Massachusetts Municipa проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.96 и -0.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.96
- Open
- 8.98
- Bid
- 8.95
- Ask
- 9.25
- Low
- 8.95
- High
- 8.98
- Объем
- 62
- Дневное изменение
- -0.11%
- Месячное изменение
- 0.45%
- 6-месячное изменение
- -1.65%
- Годовое изменение
- -0.67%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%