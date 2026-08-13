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FTMA: Franklin Massachusetts Municipa

8.96 USD 0.01 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FTMA汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点8.95和高点8.96进行交易。

关注Franklin Massachusetts Municipa动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FTMA股票今天的价格是多少？

Franklin Massachusetts Municipa股票今天的定价为8.96。它在8.95 - 8.96范围内交易，昨天的收盘价为8.95，交易量达到75。FTMA的实时价格图表显示了这些更新。

Franklin Massachusetts Municipa股票是否支付股息？

Franklin Massachusetts Municipa目前的价值为8.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.55%和USD。实时查看图表以跟踪FTMA走势。

如何购买FTMA股票？

您可以以8.96的当前价格购买Franklin Massachusetts Municipa股票。订单通常设置在8.96或9.26附近，而75和0.11%显示市场活动。立即关注FTMA的实时图表更新。

如何投资FTMA股票？

投资Franklin Massachusetts Municipa需要考虑年度范围8.89 - 9.21和当前价格8.96。许多人在以8.96或9.26下订单之前，会比较0.56%和。实时查看FTMA价格图表，了解每日变化。

Franklin Massachusetts Municipa股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Franklin Massachusetts Municipa的最高价格是9.21。在8.89 - 9.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin Massachusetts Municipa的绩效。

Franklin Massachusetts Municipa股票的最低价格是多少？

Franklin Massachusetts Municipa（FTMA）的最低价格为8.89。将其与当前的8.96和8.89 - 9.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTMA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FTMA股票是什么时候拆分的？

Franklin Massachusetts Municipa历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.95和-0.55%中可见。

日范围
8.95 8.96
年范围
8.89 9.21
前一天收盘价
8.95
开盘价
8.95
卖价
8.96
买价
9.26
最低价
8.95
最高价
8.96
交易量
75
日变化
0.11%
月变化
0.56%
6个月变化
-1.54%
年变化
-0.55%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%