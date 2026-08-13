FTMA: Franklin Massachusetts Municipa
今日FTMA汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点8.95和高点8.96进行交易。
关注Franklin Massachusetts Municipa动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
FTMA股票今天的价格是多少？
Franklin Massachusetts Municipa股票今天的定价为8.96。它在8.95 - 8.96范围内交易，昨天的收盘价为8.95，交易量达到75。FTMA的实时价格图表显示了这些更新。
Franklin Massachusetts Municipa股票是否支付股息？
Franklin Massachusetts Municipa目前的价值为8.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.55%和USD。实时查看图表以跟踪FTMA走势。
如何购买FTMA股票？
您可以以8.96的当前价格购买Franklin Massachusetts Municipa股票。订单通常设置在8.96或9.26附近，而75和0.11%显示市场活动。立即关注FTMA的实时图表更新。
如何投资FTMA股票？
投资Franklin Massachusetts Municipa需要考虑年度范围8.89 - 9.21和当前价格8.96。许多人在以8.96或9.26下订单之前，会比较0.56%和。实时查看FTMA价格图表，了解每日变化。
Franklin Massachusetts Municipa股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Franklin Massachusetts Municipa的最高价格是9.21。在8.89 - 9.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Franklin Massachusetts Municipa的绩效。
Franklin Massachusetts Municipa股票的最低价格是多少？
Franklin Massachusetts Municipa（FTMA）的最低价格为8.89。将其与当前的8.96和8.89 - 9.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTMA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FTMA股票是什么时候拆分的？
Franklin Massachusetts Municipa历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.95和-0.55%中可见。
- 前一天收盘价
- 8.95
- 开盘价
- 8.95
- 卖价
- 8.96
- 买价
- 9.26
- 最低价
- 8.95
- 最高价
- 8.96
- 交易量
- 75
- 日变化
- 0.11%
- 月变化
- 0.56%
- 6个月变化
- -1.54%
- 年变化
- -0.55%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%