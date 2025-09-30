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FTLS: First Trust Long/Short Equity
Курс FTLS за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 75.83, а максимальная — 76.22.
Следите за динамикой First Trust Long/Short Equity. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FTLS
- The Market May Be In A Bubble: This Is How To Invest
- ORR: A Hedge Fund In ETF Clothing, Convincing Buy Opportunity (NASDAQ:ORR)
- FTLS Increased Its Net Long Exposure, Especially In Technology (NYSEARCA:FTLS)
- Inside Hedge Fund Strategies: How They Work And Why Investors Are Paying Attention
- ORR: Review Of Long-Short ETF After One Year In The Market
- BTAL: Unconvincing Long-Short ETF (NYSEARCA:BTAL)
- FTLS ETF: Reaffirming My Buy Recommendation (NYSEARCA:FTLS)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FTLS сегодня?
First Trust Long/Short Equity (FTLS) сегодня оценивается на уровне 75.88. Инструмент торгуется в пределах 75.83 - 76.22, вчерашнее закрытие составило 75.96, а торговый объем достиг 215. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTLS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Long/Short Equity?
First Trust Long/Short Equity в настоящее время оценивается в 75.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.90% и USD. Отслеживайте движения FTLS на графике в реальном времени.
Как купить акции FTLS?
Вы можете купить акции First Trust Long/Short Equity (FTLS) по текущей цене 75.88. Ордера обычно размещаются около 75.88 или 76.18, тогда как 215 и 0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTLS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FTLS?
Инвестирование в First Trust Long/Short Equity предполагает учет годового диапазона 67.02 - 76.27 и текущей цены 75.88. Многие сравнивают 1.44% и 6.84% перед размещением ордеров на 75.88 или 76.18. Изучайте ежедневные изменения цены FTLS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Long/Short Equity?
Самая высокая цена First Trust Long/Short Equity (FTLS) за последний год составила 76.27. Акции заметно колебались в пределах 67.02 - 76.27, сравнение с 75.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Long/Short Equity на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Long/Short Equity?
Самая низкая цена First Trust Long/Short Equity (FTLS) за год составила 67.02. Сравнение с текущими 75.88 и 67.02 - 76.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTLS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FTLS?
В прошлом First Trust Long/Short Equity проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 75.96 и 12.90% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 75.96
- Open
- 75.87
- Bid
- 75.88
- Ask
- 76.18
- Low
- 75.83
- High
- 76.22
- Объем
- 215
- Дневное изменение
- -0.11%
- Месячное изменение
- 1.44%
- 6-месячное изменение
- 6.84%
- Годовое изменение
- 12.90%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%