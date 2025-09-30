КотировкиРазделы
Валюты / FTLS
Назад в Рынок акций США

FTLS: First Trust Long/Short Equity

75.88 USD 0.08 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FTLS за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 75.83, а максимальная — 76.22.

Следите за динамикой First Trust Long/Short Equity. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости FTLS

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FTLS сегодня?

First Trust Long/Short Equity (FTLS) сегодня оценивается на уровне 75.88. Инструмент торгуется в пределах 75.83 - 76.22, вчерашнее закрытие составило 75.96, а торговый объем достиг 215. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTLS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Long/Short Equity?

First Trust Long/Short Equity в настоящее время оценивается в 75.88. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.90% и USD. Отслеживайте движения FTLS на графике в реальном времени.

Как купить акции FTLS?

Вы можете купить акции First Trust Long/Short Equity (FTLS) по текущей цене 75.88. Ордера обычно размещаются около 75.88 или 76.18, тогда как 215 и 0.01% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTLS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FTLS?

Инвестирование в First Trust Long/Short Equity предполагает учет годового диапазона 67.02 - 76.27 и текущей цены 75.88. Многие сравнивают 1.44% и 6.84% перед размещением ордеров на 75.88 или 76.18. Изучайте ежедневные изменения цены FTLS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Long/Short Equity?

Самая высокая цена First Trust Long/Short Equity (FTLS) за последний год составила 76.27. Акции заметно колебались в пределах 67.02 - 76.27, сравнение с 75.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Long/Short Equity на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Long/Short Equity?

Самая низкая цена First Trust Long/Short Equity (FTLS) за год составила 67.02. Сравнение с текущими 75.88 и 67.02 - 76.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTLS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FTLS?

В прошлом First Trust Long/Short Equity проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 75.96 и 12.90% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
75.83 76.22
Годовой диапазон
67.02 76.27
Предыдущее закрытие
75.96
Open
75.87
Bid
75.88
Ask
76.18
Low
75.83
High
76.22
Объем
215
Дневное изменение
-0.11%
Месячное изменение
1.44%
6-месячное изменение
6.84%
Годовое изменение
12.90%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%