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FTLS: First Trust Long/Short Equity

75.67 USD 0.21 (0.28%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FTLS汇率已更改-0.28%。当日，交易品种以低点75.56和高点76.08进行交易。

关注First Trust Long/Short Equity动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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FTLS新闻

常见问题解答

FTLS股票今天的价格是多少？

First Trust Long/Short Equity股票今天的定价为75.67。它在75.56 - 76.08范围内交易，昨天的收盘价为75.88，交易量达到180。FTLS的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Long/Short Equity股票是否支付股息？

First Trust Long/Short Equity目前的价值为75.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.59%和USD。实时查看图表以跟踪FTLS走势。

如何购买FTLS股票？

您可以以75.67的当前价格购买First Trust Long/Short Equity股票。订单通常设置在75.67或75.97附近，而180和-0.54%显示市场活动。立即关注FTLS的实时图表更新。

如何投资FTLS股票？

投资First Trust Long/Short Equity需要考虑年度范围67.02 - 76.27和当前价格75.67。许多人在以75.67或75.97下订单之前，会比较1.16%和。实时查看FTLS价格图表，了解每日变化。

First Trust Long/Short Equity股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Long/Short Equity的最高价格是76.27。在67.02 - 76.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Long/Short Equity的绩效。

First Trust Long/Short Equity股票的最低价格是多少？

First Trust Long/Short Equity（FTLS）的最低价格为67.02。将其与当前的75.67和67.02 - 76.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTLS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FTLS股票是什么时候拆分的？

First Trust Long/Short Equity历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、75.88和12.59%中可见。

日范围
75.56 76.08
年范围
67.02 76.27
前一天收盘价
75.88
开盘价
76.08
卖价
75.67
买价
75.97
最低价
75.56
最高价
76.08
交易量
180
日变化
-0.28%
月变化
1.16%
6个月变化
6.55%
年变化
12.59%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%