FTLS: First Trust Long/Short Equity
今日FTLS汇率已更改-0.28%。当日，交易品种以低点75.56和高点76.08进行交易。
关注First Trust Long/Short Equity动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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FTLS新闻
- The Market May Be In A Bubble: This Is How To Invest
- ORR: A Hedge Fund In ETF Clothing, Convincing Buy Opportunity (NASDAQ:ORR)
- FTLS Increased Its Net Long Exposure, Especially In Technology (NYSEARCA:FTLS)
- Inside Hedge Fund Strategies: How They Work And Why Investors Are Paying Attention
- ORR: Review Of Long-Short ETF After One Year In The Market
- BTAL: Unconvincing Long-Short ETF (NYSEARCA:BTAL)
- FTLS ETF: Reaffirming My Buy Recommendation (NYSEARCA:FTLS)
常见问题解答
FTLS股票今天的价格是多少？
First Trust Long/Short Equity股票今天的定价为75.67。它在75.56 - 76.08范围内交易，昨天的收盘价为75.88，交易量达到180。FTLS的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Long/Short Equity股票是否支付股息？
First Trust Long/Short Equity目前的价值为75.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.59%和USD。实时查看图表以跟踪FTLS走势。
如何购买FTLS股票？
您可以以75.67的当前价格购买First Trust Long/Short Equity股票。订单通常设置在75.67或75.97附近，而180和-0.54%显示市场活动。立即关注FTLS的实时图表更新。
如何投资FTLS股票？
投资First Trust Long/Short Equity需要考虑年度范围67.02 - 76.27和当前价格75.67。许多人在以75.67或75.97下订单之前，会比较1.16%和。实时查看FTLS价格图表，了解每日变化。
First Trust Long/Short Equity股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Long/Short Equity的最高价格是76.27。在67.02 - 76.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Long/Short Equity的绩效。
First Trust Long/Short Equity股票的最低价格是多少？
First Trust Long/Short Equity（FTLS）的最低价格为67.02。将其与当前的75.67和67.02 - 76.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTLS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FTLS股票是什么时候拆分的？
First Trust Long/Short Equity历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、75.88和12.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 75.88
- 开盘价
- 76.08
- 卖价
- 75.67
- 买价
- 75.97
- 最低价
- 75.56
- 最高价
- 76.08
- 交易量
- 180
- 日变化
- -0.28%
- 月变化
- 1.16%
- 6个月变化
- 6.55%
- 年变化
- 12.59%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%