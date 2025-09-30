FTLS股票今天的价格是多少？ First Trust Long/Short Equity股票今天的定价为75.67。它在75.56 - 76.08范围内交易，昨天的收盘价为75.88，交易量达到180。FTLS的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Long/Short Equity股票是否支付股息？ First Trust Long/Short Equity目前的价值为75.67。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.59%和USD。实时查看图表以跟踪FTLS走势。

如何购买FTLS股票？ 您可以以75.67的当前价格购买First Trust Long/Short Equity股票。订单通常设置在75.67或75.97附近，而180和-0.54%显示市场活动。立即关注FTLS的实时图表更新。

如何投资FTLS股票？ 投资First Trust Long/Short Equity需要考虑年度范围67.02 - 76.27和当前价格75.67。许多人在以75.67或75.97下订单之前，会比较1.16%和。实时查看FTLS价格图表，了解每日变化。

First Trust Long/Short Equity股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，First Trust Long/Short Equity的最高价格是76.27。在67.02 - 76.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Long/Short Equity的绩效。

First Trust Long/Short Equity股票的最低价格是多少？ First Trust Long/Short Equity（FTLS）的最低价格为67.02。将其与当前的75.67和67.02 - 76.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTLS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。