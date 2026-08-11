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FTKI: First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF
Курс FTKI за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.24, а максимальная — 20.27.
Следите за динамикой First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FTKI сегодня?
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) сегодня оценивается на уровне 20.24. Инструмент торгуется в пределах 20.24 - 20.27, вчерашнее закрытие составило 20.22, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTKI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF?
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF в настоящее время оценивается в 20.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.60% и USD. Отслеживайте движения FTKI на графике в реальном времени.
Как купить акции FTKI?
Вы можете купить акции First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) по текущей цене 20.24. Ордера обычно размещаются около 20.24 или 20.54, тогда как 6 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTKI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FTKI?
Инвестирование в First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF предполагает учет годового диапазона 19.07 - 20.38 и текущей цены 20.24. Многие сравнивают 1.15% и 0.65% перед размещением ордеров на 20.24 или 20.54. Изучайте ежедневные изменения цены FTKI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF?
Самая высокая цена First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) за последний год составила 20.38. Акции заметно колебались в пределах 19.07 - 20.38, сравнение с 20.22 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF?
Самая низкая цена First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI) за год составила 19.07. Сравнение с текущими 20.24 и 19.07 - 20.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTKI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FTKI?
В прошлом First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.22 и 0.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.22
- Open
- 20.27
- Bid
- 20.24
- Ask
- 20.54
- Low
- 20.24
- High
- 20.27
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 1.15%
- 6-месячное изменение
- 0.65%
- Годовое изменение
- 0.60%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%