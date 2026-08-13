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FTKI: First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF

20.12 USD 0.12 (0.59%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FTKI汇率已更改-0.59%。当日，交易品种以低点20.12和高点20.21进行交易。

关注First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FTKI股票今天的价格是多少？

First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF股票今天的定价为20.12。它在20.12 - 20.21范围内交易，昨天的收盘价为20.24，交易量达到9。FTKI的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF股票是否支付股息？

First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF目前的价值为20.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.00%和USD。实时查看图表以跟踪FTKI走势。

如何购买FTKI股票？

您可以以20.12的当前价格购买First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF股票。订单通常设置在20.12或20.42附近，而9和-0.45%显示市场活动。立即关注FTKI的实时图表更新。

如何投资FTKI股票？

投资First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF需要考虑年度范围19.07 - 20.38和当前价格20.12。许多人在以20.12或20.42下订单之前，会比较0.55%和。实时查看FTKI价格图表，了解每日变化。

First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF的最高价格是20.38。在19.07 - 20.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF的绩效。

First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF（FTKI）的最低价格为19.07。将其与当前的20.12和19.07 - 20.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTKI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FTKI股票是什么时候拆分的？

First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.24和0.00%中可见。

日范围
20.12 20.21
年范围
19.07 20.38
前一天收盘价
20.24
开盘价
20.21
卖价
20.12
买价
20.42
最低价
20.12
最高价
20.21
交易量
9
日变化
-0.59%
月变化
0.55%
6个月变化
0.05%
年变化
0.00%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%