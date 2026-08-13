FTKI: First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF
今日FTKI汇率已更改-0.59%。当日，交易品种以低点20.12和高点20.21进行交易。
关注First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
FTKI股票今天的价格是多少？
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF股票今天的定价为20.12。它在20.12 - 20.21范围内交易，昨天的收盘价为20.24，交易量达到9。FTKI的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF股票是否支付股息？
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF目前的价值为20.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.00%和USD。实时查看图表以跟踪FTKI走势。
如何购买FTKI股票？
您可以以20.12的当前价格购买First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF股票。订单通常设置在20.12或20.42附近，而9和-0.45%显示市场活动。立即关注FTKI的实时图表更新。
如何投资FTKI股票？
投资First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF需要考虑年度范围19.07 - 20.38和当前价格20.12。许多人在以20.12或20.42下订单之前，会比较0.55%和。实时查看FTKI价格图表，了解每日变化。
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF的最高价格是20.38。在19.07 - 20.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF的绩效。
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF股票的最低价格是多少？
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF（FTKI）的最低价格为19.07。将其与当前的20.12和19.07 - 20.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTKI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FTKI股票是什么时候拆分的？
First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.24和0.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.24
- 开盘价
- 20.21
- 卖价
- 20.12
- 买价
- 20.42
- 最低价
- 20.12
- 最高价
- 20.21
- 交易量
- 9
- 日变化
- -0.59%
- 月变化
- 0.55%
- 6个月变化
- 0.05%
- 年变化
- 0.00%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%