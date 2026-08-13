FTKI股票今天的价格是多少？ First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF股票今天的定价为20.12。它在20.12 - 20.21范围内交易，昨天的收盘价为20.24，交易量达到9。FTKI的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF股票是否支付股息？ First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF目前的价值为20.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.00%和USD。实时查看图表以跟踪FTKI走势。

如何购买FTKI股票？ 您可以以20.12的当前价格购买First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF股票。订单通常设置在20.12或20.42附近，而9和-0.45%显示市场活动。立即关注FTKI的实时图表更新。

如何投资FTKI股票？ 投资First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF需要考虑年度范围19.07 - 20.38和当前价格20.12。许多人在以20.12或20.42下订单之前，会比较0.55%和。实时查看FTKI价格图表，了解每日变化。

First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF的最高价格是20.38。在19.07 - 20.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF的绩效。

First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF股票的最低价格是多少？ First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF（FTKI）的最低价格为19.07。将其与当前的20.12和19.07 - 20.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTKI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。