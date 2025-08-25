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FTHY: First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stoc
Курс FTHY за сегодня изменился на -0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.43, а максимальная — 13.52.
Следите за динамикой First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stoc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FTHY сегодня?
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stoc (FTHY) сегодня оценивается на уровне 13.48. Инструмент торгуется в пределах 13.43 - 13.52, вчерашнее закрытие составило 13.55, а торговый объем достиг 165. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTHY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stoc?
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stoc в настоящее время оценивается в 13.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.35% и USD. Отслеживайте движения FTHY на графике в реальном времени.
Как купить акции FTHY?
Вы можете купить акции First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stoc (FTHY) по текущей цене 13.48. Ордера обычно размещаются около 13.48 или 13.78, тогда как 165 и -0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTHY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FTHY?
Инвестирование в First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stoc предполагает учет годового диапазона 13.20 - 14.84 и текущей цены 13.48. Многие сравнивают 0.45% и -2.32% перед размещением ордеров на 13.48 или 13.78. Изучайте ежедневные изменения цены FTHY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stoc?
Самая высокая цена First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stoc (FTHY) за последний год составила 14.84. Акции заметно колебались в пределах 13.20 - 14.84, сравнение с 13.55 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stoc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stoc?
Самая низкая цена First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stoc (FTHY) за год составила 13.20. Сравнение с текущими 13.48 и 13.20 - 14.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTHY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FTHY?
В прошлом First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stoc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.55 и -7.35% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 13.55
- Open
- 13.52
- Bid
- 13.48
- Ask
- 13.78
- Low
- 13.43
- High
- 13.52
- Объем
- 165
- Дневное изменение
- -0.52%
- Месячное изменение
- 0.45%
- 6-месячное изменение
- -2.32%
- Годовое изменение
- -7.35%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%