FTHY: First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stoc
今日FTHY汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点13.46和高点13.58进行交易。
关注First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stoc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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常见问题解答
FTHY股票今天的价格是多少？
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stoc股票今天的定价为13.48。它在13.46 - 13.58范围内交易，昨天的收盘价为13.48，交易量达到141。FTHY的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stoc股票是否支付股息？
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stoc目前的价值为13.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.35%和USD。实时查看图表以跟踪FTHY走势。
如何购买FTHY股票？
您可以以13.48的当前价格购买First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stoc股票。订单通常设置在13.48或13.78附近，而141和-0.44%显示市场活动。立即关注FTHY的实时图表更新。
如何投资FTHY股票？
投资First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stoc需要考虑年度范围13.20 - 14.84和当前价格13.48。许多人在以13.48或13.78下订单之前，会比较0.45%和。实时查看FTHY价格图表，了解每日变化。
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stoc股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stoc的最高价格是14.84。在13.20 - 14.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stoc的绩效。
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stoc股票的最低价格是多少？
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stoc（FTHY）的最低价格为13.20。将其与当前的13.48和13.20 - 14.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FTHY股票是什么时候拆分的？
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stoc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.48和-7.35%中可见。
- 前一天收盘价
- 13.48
- 开盘价
- 13.54
- 卖价
- 13.48
- 买价
- 13.78
- 最低价
- 13.46
- 最高价
- 13.58
- 交易量
- 141
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.45%
- 6个月变化
- -2.32%
- 年变化
- -7.35%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%