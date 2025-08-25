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FTHY: First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stoc

13.48 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FTHY汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点13.46和高点13.58进行交易。

关注First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stoc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FTHY新闻

常见问题解答

FTHY股票今天的价格是多少？

First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stoc股票今天的定价为13.48。它在13.46 - 13.58范围内交易，昨天的收盘价为13.48，交易量达到141。FTHY的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stoc股票是否支付股息？

First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stoc目前的价值为13.48。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.35%和USD。实时查看图表以跟踪FTHY走势。

如何购买FTHY股票？

您可以以13.48的当前价格购买First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stoc股票。订单通常设置在13.48或13.78附近，而141和-0.44%显示市场活动。立即关注FTHY的实时图表更新。

如何投资FTHY股票？

投资First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stoc需要考虑年度范围13.20 - 14.84和当前价格13.48。许多人在以13.48或13.78下订单之前，会比较0.45%和。实时查看FTHY价格图表，了解每日变化。

First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stoc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stoc的最高价格是14.84。在13.20 - 14.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stoc的绩效。

First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stoc股票的最低价格是多少？

First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stoc（FTHY）的最低价格为13.20。将其与当前的13.48和13.20 - 14.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTHY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FTHY股票是什么时候拆分的？

First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stoc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.48和-7.35%中可见。

日范围
13.46 13.58
年范围
13.20 14.84
前一天收盘价
13.48
开盘价
13.54
卖价
13.48
买价
13.78
最低价
13.46
最高价
13.58
交易量
141
日变化
0.00%
月变化
0.45%
6个月变化
-2.32%
年变化
-7.35%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%