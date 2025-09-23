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FTHI: First Trust BuyWrite Income ETF
Курс FTHI за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.92, а максимальная — 24.02.
Следите за динамикой First Trust BuyWrite Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FTHI
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- PAPI: Buy-Write ETF With 7.6% Yield, Strong Value But Below-Par Returns (NYSEARCA:PAPI)
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FTHI сегодня?
First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) сегодня оценивается на уровне 23.96. Инструмент торгуется в пределах 23.92 - 24.02, вчерашнее закрытие составило 23.96, а торговый объем достиг 464. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTHI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust BuyWrite Income ETF?
First Trust BuyWrite Income ETF в настоящее время оценивается в 23.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.77% и USD. Отслеживайте движения FTHI на графике в реальном времени.
Как купить акции FTHI?
Вы можете купить акции First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) по текущей цене 23.96. Ордера обычно размещаются около 23.96 или 24.26, тогда как 464 и 0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTHI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FTHI?
Инвестирование в First Trust BuyWrite Income ETF предполагает учет годового диапазона 22.37 - 24.18 и текущей цены 23.96. Многие сравнивают 1.35% и 1.96% перед размещением ордеров на 23.96 или 24.26. Изучайте ежедневные изменения цены FTHI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust BuyWrite Income ETF?
Самая высокая цена First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) за последний год составила 24.18. Акции заметно колебались в пределах 22.37 - 24.18, сравнение с 23.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust BuyWrite Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust BuyWrite Income ETF?
Самая низкая цена First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) за год составила 22.37. Сравнение с текущими 23.96 и 22.37 - 24.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTHI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FTHI?
В прошлом First Trust BuyWrite Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.96 и 3.77% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.96
- Open
- 23.92
- Bid
- 23.96
- Ask
- 24.26
- Low
- 23.92
- High
- 24.02
- Объем
- 464
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 1.35%
- 6-месячное изменение
- 1.96%
- Годовое изменение
- 3.77%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%