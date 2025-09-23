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FTHI: First Trust BuyWrite Income ETF

23.96 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FTHI за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.92, а максимальная — 24.02.

Следите за динамикой First Trust BuyWrite Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FTHI сегодня?

First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) сегодня оценивается на уровне 23.96. Инструмент торгуется в пределах 23.92 - 24.02, вчерашнее закрытие составило 23.96, а торговый объем достиг 464. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTHI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust BuyWrite Income ETF?

First Trust BuyWrite Income ETF в настоящее время оценивается в 23.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.77% и USD. Отслеживайте движения FTHI на графике в реальном времени.

Как купить акции FTHI?

Вы можете купить акции First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) по текущей цене 23.96. Ордера обычно размещаются около 23.96 или 24.26, тогда как 464 и 0.17% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTHI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FTHI?

Инвестирование в First Trust BuyWrite Income ETF предполагает учет годового диапазона 22.37 - 24.18 и текущей цены 23.96. Многие сравнивают 1.35% и 1.96% перед размещением ордеров на 23.96 или 24.26. Изучайте ежедневные изменения цены FTHI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust BuyWrite Income ETF?

Самая высокая цена First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) за последний год составила 24.18. Акции заметно колебались в пределах 22.37 - 24.18, сравнение с 23.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust BuyWrite Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust BuyWrite Income ETF?

Самая низкая цена First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) за год составила 22.37. Сравнение с текущими 23.96 и 22.37 - 24.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTHI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FTHI?

В прошлом First Trust BuyWrite Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.96 и 3.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.92 24.02
Годовой диапазон
22.37 24.18
Предыдущее закрытие
23.96
Open
23.92
Bid
23.96
Ask
24.26
Low
23.92
High
24.02
Объем
464
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
1.35%
6-месячное изменение
1.96%
Годовое изменение
3.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%