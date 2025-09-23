FTHI: First Trust BuyWrite Income ETF
今日FTHI汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点23.92和高点24.02进行交易。
关注First Trust BuyWrite Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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- M30
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- MN
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常见问题解答
FTHI股票今天的价格是多少？
First Trust BuyWrite Income ETF股票今天的定价为23.96。它在23.92 - 24.02范围内交易，昨天的收盘价为23.96，交易量达到352。FTHI的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust BuyWrite Income ETF股票是否支付股息？
First Trust BuyWrite Income ETF目前的价值为23.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.77%和USD。实时查看图表以跟踪FTHI走势。
如何购买FTHI股票？
您可以以23.96的当前价格购买First Trust BuyWrite Income ETF股票。订单通常设置在23.96或24.26附近，而352和0.00%显示市场活动。立即关注FTHI的实时图表更新。
如何投资FTHI股票？
投资First Trust BuyWrite Income ETF需要考虑年度范围22.37 - 24.18和当前价格23.96。许多人在以23.96或24.26下订单之前，会比较1.35%和。实时查看FTHI价格图表，了解每日变化。
First Trust BuyWrite Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust BuyWrite Income ETF的最高价格是24.18。在22.37 - 24.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust BuyWrite Income ETF的绩效。
First Trust BuyWrite Income ETF股票的最低价格是多少？
First Trust BuyWrite Income ETF（FTHI）的最低价格为22.37。将其与当前的23.96和22.37 - 24.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTHI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FTHI股票是什么时候拆分的？
First Trust BuyWrite Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.96和3.77%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.96
- 开盘价
- 23.96
- 卖价
- 23.96
- 买价
- 24.26
- 最低价
- 23.92
- 最高价
- 24.02
- 交易量
- 352
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 1.35%
- 6个月变化
- 1.96%
- 年变化
- 3.77%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%