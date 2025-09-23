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FTHI: First Trust BuyWrite Income ETF

23.96 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FTHI汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点23.92和高点24.02进行交易。

关注First Trust BuyWrite Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FTHI新闻

常见问题解答

FTHI股票今天的价格是多少？

First Trust BuyWrite Income ETF股票今天的定价为23.96。它在23.92 - 24.02范围内交易，昨天的收盘价为23.96，交易量达到352。FTHI的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust BuyWrite Income ETF股票是否支付股息？

First Trust BuyWrite Income ETF目前的价值为23.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.77%和USD。实时查看图表以跟踪FTHI走势。

如何购买FTHI股票？

您可以以23.96的当前价格购买First Trust BuyWrite Income ETF股票。订单通常设置在23.96或24.26附近，而352和0.00%显示市场活动。立即关注FTHI的实时图表更新。

如何投资FTHI股票？

投资First Trust BuyWrite Income ETF需要考虑年度范围22.37 - 24.18和当前价格23.96。许多人在以23.96或24.26下订单之前，会比较1.35%和。实时查看FTHI价格图表，了解每日变化。

First Trust BuyWrite Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust BuyWrite Income ETF的最高价格是24.18。在22.37 - 24.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust BuyWrite Income ETF的绩效。

First Trust BuyWrite Income ETF股票的最低价格是多少？

First Trust BuyWrite Income ETF（FTHI）的最低价格为22.37。将其与当前的23.96和22.37 - 24.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTHI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FTHI股票是什么时候拆分的？

First Trust BuyWrite Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.96和3.77%中可见。

日范围
23.92 24.02
年范围
22.37 24.18
前一天收盘价
23.96
开盘价
23.96
卖价
23.96
买价
24.26
最低价
23.92
最高价
24.02
交易量
352
日变化
0.00%
月变化
1.35%
6个月变化
1.96%
年变化
3.77%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%