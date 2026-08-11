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FTHF: First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market

44.94 USD 0.54 (1.19%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FTHF за сегодня изменился на -1.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.88, а максимальная — 45.16.

Следите за динамикой First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FTHF сегодня?

First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market (FTHF) сегодня оценивается на уровне 44.94. Инструмент торгуется в пределах 44.88 - 45.16, вчерашнее закрытие составило 45.48, а торговый объем достиг 37. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTHF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market?

First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market в настоящее время оценивается в 44.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.37% и USD. Отслеживайте движения FTHF на графике в реальном времени.

Как купить акции FTHF?

Вы можете купить акции First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market (FTHF) по текущей цене 44.94. Ордера обычно размещаются около 44.94 или 45.24, тогда как 37 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTHF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FTHF?

Инвестирование в First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market предполагает учет годового диапазона 35.54 - 53.33 и текущей цены 44.94. Многие сравнивают 1.81% и 8.63% перед размещением ордеров на 44.94 или 45.24. Изучайте ежедневные изменения цены FTHF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market?

Самая высокая цена First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market (FTHF) за последний год составила 53.33. Акции заметно колебались в пределах 35.54 - 53.33, сравнение с 45.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market?

Самая низкая цена First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market (FTHF) за год составила 35.54. Сравнение с текущими 44.94 и 35.54 - 53.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTHF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FTHF?

В прошлом First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.48 и 13.37% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
44.88 45.16
Годовой диапазон
35.54 53.33
Предыдущее закрытие
45.48
Open
44.90
Bid
44.94
Ask
45.24
Low
44.88
High
45.16
Объем
37
Дневное изменение
-1.19%
Месячное изменение
1.81%
6-месячное изменение
8.63%
Годовое изменение
13.37%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%