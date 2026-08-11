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FTHF: First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market
Курс FTHF за сегодня изменился на -1.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.88, а максимальная — 45.16.
Следите за динамикой First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- M30
- H1
- H4
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FTHF сегодня?
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market (FTHF) сегодня оценивается на уровне 44.94. Инструмент торгуется в пределах 44.88 - 45.16, вчерашнее закрытие составило 45.48, а торговый объем достиг 37. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTHF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market?
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market в настоящее время оценивается в 44.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.37% и USD. Отслеживайте движения FTHF на графике в реальном времени.
Как купить акции FTHF?
Вы можете купить акции First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market (FTHF) по текущей цене 44.94. Ордера обычно размещаются около 44.94 или 45.24, тогда как 37 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTHF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FTHF?
Инвестирование в First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market предполагает учет годового диапазона 35.54 - 53.33 и текущей цены 44.94. Многие сравнивают 1.81% и 8.63% перед размещением ордеров на 44.94 или 45.24. Изучайте ежедневные изменения цены FTHF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market?
Самая высокая цена First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market (FTHF) за последний год составила 53.33. Акции заметно колебались в пределах 35.54 - 53.33, сравнение с 45.48 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market?
Самая низкая цена First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market (FTHF) за год составила 35.54. Сравнение с текущими 44.94 и 35.54 - 53.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTHF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FTHF?
В прошлом First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.48 и 13.37% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 45.48
- Open
- 44.90
- Bid
- 44.94
- Ask
- 45.24
- Low
- 44.88
- High
- 45.16
- Объем
- 37
- Дневное изменение
- -1.19%
- Месячное изменение
- 1.81%
- 6-месячное изменение
- 8.63%
- Годовое изменение
- 13.37%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%