FTHF: First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market
今日FTHF汇率已更改0.96%。当日，交易品种以低点45.21和高点45.37进行交易。
关注First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
FTHF股票今天的价格是多少？
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market股票今天的定价为45.37。它在45.21 - 45.37范围内交易，昨天的收盘价为44.94，交易量达到4。FTHF的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market股票是否支付股息？
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market目前的价值为45.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.45%和USD。实时查看图表以跟踪FTHF走势。
如何购买FTHF股票？
您可以以45.37的当前价格购买First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market股票。订单通常设置在45.37或45.67附近，而4和0.35%显示市场活动。立即关注FTHF的实时图表更新。
如何投资FTHF股票？
投资First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market需要考虑年度范围35.54 - 53.33和当前价格45.37。许多人在以45.37或45.67下订单之前，会比较2.79%和。实时查看FTHF价格图表，了解每日变化。
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market的最高价格是53.33。在35.54 - 53.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market的绩效。
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market股票的最低价格是多少？
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market（FTHF）的最低价格为35.54。将其与当前的45.37和35.54 - 53.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTHF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FTHF股票是什么时候拆分的？
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.94和14.45%中可见。
- 前一天收盘价
- 44.94
- 开盘价
- 45.21
- 卖价
- 45.37
- 买价
- 45.67
- 最低价
- 45.21
- 最高价
- 45.37
- 交易量
- 4
- 日变化
- 0.96%
- 月变化
- 2.79%
- 6个月变化
- 9.67%
- 年变化
- 14.45%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%