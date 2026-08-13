报价部分
货币 / FTHF
回到股票

FTHF: First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market

45.37 USD 0.43 (0.96%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FTHF汇率已更改0.96%。当日，交易品种以低点45.21和高点45.37进行交易。

关注First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FTHF股票今天的价格是多少？

First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market股票今天的定价为45.37。它在45.21 - 45.37范围内交易，昨天的收盘价为44.94，交易量达到4。FTHF的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market股票是否支付股息？

First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market目前的价值为45.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.45%和USD。实时查看图表以跟踪FTHF走势。

如何购买FTHF股票？

您可以以45.37的当前价格购买First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market股票。订单通常设置在45.37或45.67附近，而4和0.35%显示市场活动。立即关注FTHF的实时图表更新。

如何投资FTHF股票？

投资First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market需要考虑年度范围35.54 - 53.33和当前价格45.37。许多人在以45.37或45.67下订单之前，会比较2.79%和。实时查看FTHF价格图表，了解每日变化。

First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market的最高价格是53.33。在35.54 - 53.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market的绩效。

First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market股票的最低价格是多少？

First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market（FTHF）的最低价格为35.54。将其与当前的45.37和35.54 - 53.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTHF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FTHF股票是什么时候拆分的？

First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Emerging Market历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.94和14.45%中可见。

日范围
45.21 45.37
年范围
35.54 53.33
前一天收盘价
44.94
开盘价
45.21
卖价
45.37
买价
45.67
最低价
45.21
最高价
45.37
交易量
4
日变化
0.96%
月变化
2.79%
6个月变化
9.67%
年变化
14.45%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%