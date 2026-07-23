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FTDS: First Trust Dividend Strength ETF
Курс FTDS за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.41, а максимальная — 65.67.
Следите за динамикой First Trust Dividend Strength ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FTDS сегодня?
First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) сегодня оценивается на уровне 65.67. Инструмент торгуется в пределах 65.41 - 65.67, вчерашнее закрытие составило 65.53, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTDS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Dividend Strength ETF?
First Trust Dividend Strength ETF в настоящее время оценивается в 65.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.75% и USD. Отслеживайте движения FTDS на графике в реальном времени.
Как купить акции FTDS?
Вы можете купить акции First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) по текущей цене 65.67. Ордера обычно размещаются около 65.67 или 65.97, тогда как 4 и 0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTDS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FTDS?
Инвестирование в First Trust Dividend Strength ETF предполагает учет годового диапазона 53.44 - 65.67 и текущей цены 65.67. Многие сравнивают 1.02% и 4.94% перед размещением ордеров на 65.67 или 65.97. Изучайте ежедневные изменения цены FTDS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Dividend Strength ETF?
Самая высокая цена First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) за последний год составила 65.67. Акции заметно колебались в пределах 53.44 - 65.67, сравнение с 65.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Dividend Strength ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Dividend Strength ETF?
Самая низкая цена First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) за год составила 53.44. Сравнение с текущими 65.67 и 53.44 - 65.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTDS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FTDS?
В прошлом First Trust Dividend Strength ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 65.53 и 18.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 65.53
- Open
- 65.41
- Bid
- 65.67
- Ask
- 65.97
- Low
- 65.41
- High
- 65.67
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.21%
- Месячное изменение
- 1.02%
- 6-месячное изменение
- 4.94%
- Годовое изменение
- 18.75%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%