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FTDS: First Trust Dividend Strength ETF

65.67 USD 0.14 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FTDS за сегодня изменился на 0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.41, а максимальная — 65.67.

Следите за динамикой First Trust Dividend Strength ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FTDS сегодня?

First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) сегодня оценивается на уровне 65.67. Инструмент торгуется в пределах 65.41 - 65.67, вчерашнее закрытие составило 65.53, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTDS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Dividend Strength ETF?

First Trust Dividend Strength ETF в настоящее время оценивается в 65.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.75% и USD. Отслеживайте движения FTDS на графике в реальном времени.

Как купить акции FTDS?

Вы можете купить акции First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) по текущей цене 65.67. Ордера обычно размещаются около 65.67 или 65.97, тогда как 4 и 0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTDS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FTDS?

Инвестирование в First Trust Dividend Strength ETF предполагает учет годового диапазона 53.44 - 65.67 и текущей цены 65.67. Многие сравнивают 1.02% и 4.94% перед размещением ордеров на 65.67 или 65.97. Изучайте ежедневные изменения цены FTDS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Dividend Strength ETF?

Самая высокая цена First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) за последний год составила 65.67. Акции заметно колебались в пределах 53.44 - 65.67, сравнение с 65.53 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Dividend Strength ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Dividend Strength ETF?

Самая низкая цена First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) за год составила 53.44. Сравнение с текущими 65.67 и 53.44 - 65.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTDS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FTDS?

В прошлом First Trust Dividend Strength ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 65.53 и 18.75% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
65.41 65.67
Годовой диапазон
53.44 65.67
Предыдущее закрытие
65.53
Open
65.41
Bid
65.67
Ask
65.97
Low
65.41
High
65.67
Объем
4
Дневное изменение
0.21%
Месячное изменение
1.02%
6-месячное изменение
4.94%
Годовое изменение
18.75%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%