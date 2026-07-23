报价部分
货币 / FTDS
回到股票

FTDS: First Trust Dividend Strength ETF

66.03 USD 0.36 (0.55%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FTDS汇率已更改0.55%。当日，交易品种以低点66.03和高点66.11进行交易。

关注First Trust Dividend Strength ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FTDS新闻

常见问题解答

FTDS股票今天的价格是多少？

First Trust Dividend Strength ETF股票今天的定价为66.03。它在66.03 - 66.11范围内交易，昨天的收盘价为65.67，交易量达到3。FTDS的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Dividend Strength ETF股票是否支付股息？

First Trust Dividend Strength ETF目前的价值为66.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.40%和USD。实时查看图表以跟踪FTDS走势。

如何购买FTDS股票？

您可以以66.03的当前价格购买First Trust Dividend Strength ETF股票。订单通常设置在66.03或66.33附近，而3和-0.12%显示市场活动。立即关注FTDS的实时图表更新。

如何投资FTDS股票？

投资First Trust Dividend Strength ETF需要考虑年度范围53.44 - 66.11和当前价格66.03。许多人在以66.03或66.33下订单之前，会比较1.57%和。实时查看FTDS价格图表，了解每日变化。

First Trust Dividend Strength ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Dividend Strength ETF的最高价格是66.11。在53.44 - 66.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Dividend Strength ETF的绩效。

First Trust Dividend Strength ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Dividend Strength ETF（FTDS）的最低价格为53.44。将其与当前的66.03和53.44 - 66.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTDS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FTDS股票是什么时候拆分的？

First Trust Dividend Strength ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、65.67和19.40%中可见。

日范围
66.03 66.11
年范围
53.44 66.11
前一天收盘价
65.67
开盘价
66.11
卖价
66.03
买价
66.33
最低价
66.03
最高价
66.11
交易量
3
日变化
0.55%
月变化
1.57%
6个月变化
5.51%
年变化
19.40%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%