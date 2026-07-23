FTDS: First Trust Dividend Strength ETF
今日FTDS汇率已更改0.55%。当日，交易品种以低点66.03和高点66.11进行交易。
关注First Trust Dividend Strength ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
FTDS股票今天的价格是多少？
First Trust Dividend Strength ETF股票今天的定价为66.03。它在66.03 - 66.11范围内交易，昨天的收盘价为65.67，交易量达到3。FTDS的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Dividend Strength ETF股票是否支付股息？
First Trust Dividend Strength ETF目前的价值为66.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.40%和USD。实时查看图表以跟踪FTDS走势。
如何购买FTDS股票？
您可以以66.03的当前价格购买First Trust Dividend Strength ETF股票。订单通常设置在66.03或66.33附近，而3和-0.12%显示市场活动。立即关注FTDS的实时图表更新。
如何投资FTDS股票？
投资First Trust Dividend Strength ETF需要考虑年度范围53.44 - 66.11和当前价格66.03。许多人在以66.03或66.33下订单之前，会比较1.57%和。实时查看FTDS价格图表，了解每日变化。
First Trust Dividend Strength ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Dividend Strength ETF的最高价格是66.11。在53.44 - 66.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Dividend Strength ETF的绩效。
First Trust Dividend Strength ETF股票的最低价格是多少？
First Trust Dividend Strength ETF（FTDS）的最低价格为53.44。将其与当前的66.03和53.44 - 66.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTDS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FTDS股票是什么时候拆分的？
First Trust Dividend Strength ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、65.67和19.40%中可见。
- 前一天收盘价
- 65.67
- 开盘价
- 66.11
- 卖价
- 66.03
- 买价
- 66.33
- 最低价
- 66.03
- 最高价
- 66.11
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.55%
- 月变化
- 1.57%
- 6个月变化
- 5.51%
- 年变化
- 19.40%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%