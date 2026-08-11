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FTCE: First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF
Курс FTCE за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.79, а максимальная — 27.81.
Следите за динамикой First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FTCE сегодня?
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) сегодня оценивается на уровне 27.79. Инструмент торгуется в пределах 27.79 - 27.81, вчерашнее закрытие составило 27.74, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTCE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF?
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF в настоящее время оценивается в 27.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.97% и USD. Отслеживайте движения FTCE на графике в реальном времени.
Как купить акции FTCE?
Вы можете купить акции First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) по текущей цене 27.79. Ордера обычно размещаются около 27.79 или 28.09, тогда как 4 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTCE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FTCE?
Инвестирование в First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF предполагает учет годового диапазона 23.03 - 28.50 и текущей цены 27.79. Многие сравнивают 2.39% и 11.55% перед размещением ордеров на 27.79 или 28.09. Изучайте ежедневные изменения цены FTCE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF?
Самая высокая цена First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) за последний год составила 28.50. Акции заметно колебались в пределах 23.03 - 28.50, сравнение с 27.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF?
Самая низкая цена First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) за год составила 23.03. Сравнение с текущими 27.79 и 23.03 - 28.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTCE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FTCE?
В прошлом First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.74 и 11.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.74
- Open
- 27.81
- Bid
- 27.79
- Ask
- 28.09
- Low
- 27.79
- High
- 27.81
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.18%
- Месячное изменение
- 2.39%
- 6-месячное изменение
- 11.55%
- Годовое изменение
- 11.97%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%