Курс FTCE за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.79, а максимальная — 27.81.

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