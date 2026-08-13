FTCE股票今天的价格是多少？ First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF股票今天的定价为27.82。它在27.76 - 27.84范围内交易，昨天的收盘价为27.79，交易量达到11。FTCE的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF股票是否支付股息？ First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF目前的价值为27.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.09%和USD。实时查看图表以跟踪FTCE走势。

如何购买FTCE股票？ 您可以以27.82的当前价格购买First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF股票。订单通常设置在27.82或28.12附近，而11和-0.07%显示市场活动。立即关注FTCE的实时图表更新。

如何投资FTCE股票？ 投资First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF需要考虑年度范围23.03 - 28.50和当前价格27.82。许多人在以27.82或28.12下订单之前，会比较2.51%和。实时查看FTCE价格图表，了解每日变化。

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF的最高价格是28.50。在23.03 - 28.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF的绩效。

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF股票的最低价格是多少？ First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF（FTCE）的最低价格为23.03。将其与当前的27.82和23.03 - 28.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTCE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。