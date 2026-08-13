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FTCE: First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF

27.82 USD 0.03 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FTCE汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点27.76和高点27.84进行交易。

关注First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FTCE股票今天的价格是多少？

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF股票今天的定价为27.82。它在27.76 - 27.84范围内交易，昨天的收盘价为27.79，交易量达到11。FTCE的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF股票是否支付股息？

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF目前的价值为27.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.09%和USD。实时查看图表以跟踪FTCE走势。

如何购买FTCE股票？

您可以以27.82的当前价格购买First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF股票。订单通常设置在27.82或28.12附近，而11和-0.07%显示市场活动。立即关注FTCE的实时图表更新。

如何投资FTCE股票？

投资First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF需要考虑年度范围23.03 - 28.50和当前价格27.82。许多人在以27.82或28.12下订单之前，会比较2.51%和。实时查看FTCE价格图表，了解每日变化。

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF的最高价格是28.50。在23.03 - 28.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF的绩效。

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF股票的最低价格是多少？

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF（FTCE）的最低价格为23.03。将其与当前的27.82和23.03 - 28.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTCE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FTCE股票是什么时候拆分的？

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.79和12.09%中可见。

日范围
27.76 27.84
年范围
23.03 28.50
前一天收盘价
27.79
开盘价
27.84
卖价
27.82
买价
28.12
最低价
27.76
最高价
27.84
交易量
11
日变化
0.11%
月变化
2.51%
6个月变化
11.67%
年变化
12.09%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%