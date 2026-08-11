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FTCB: First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Core Investment
Курс FTCB за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.54, а максимальная — 20.59.
Следите за динамикой First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Core Investment. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FTCB сегодня?
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Core Investment (FTCB) сегодня оценивается на уровне 20.54. Инструмент торгуется в пределах 20.54 - 20.59, вчерашнее закрытие составило 20.61, а торговый объем достиг 462. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTCB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Core Investment?
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Core Investment в настоящее время оценивается в 20.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.93% и USD. Отслеживайте движения FTCB на графике в реальном времени.
Как купить акции FTCB?
Вы можете купить акции First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Core Investment (FTCB) по текущей цене 20.54. Ордера обычно размещаются около 20.54 или 20.84, тогда как 462 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTCB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FTCB?
Инвестирование в First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Core Investment предполагает учет годового диапазона 20.45 - 21.47 и текущей цены 20.54. Многие сравнивают 0.10% и -3.84% перед размещением ордеров на 20.54 или 20.84. Изучайте ежедневные изменения цены FTCB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Core Investment?
Самая высокая цена First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Core Investment (FTCB) за последний год составила 21.47. Акции заметно колебались в пределах 20.45 - 21.47, сравнение с 20.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Core Investment на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Core Investment?
Самая низкая цена First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Core Investment (FTCB) за год составила 20.45. Сравнение с текущими 20.54 и 20.45 - 21.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTCB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FTCB?
В прошлом First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Core Investment проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.61 и -3.93% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.61
- Open
- 20.59
- Bid
- 20.54
- Ask
- 20.84
- Low
- 20.54
- High
- 20.59
- Объем
- 462
- Дневное изменение
- -0.34%
- Месячное изменение
- 0.10%
- 6-месячное изменение
- -3.84%
- Годовое изменение
- -3.93%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%