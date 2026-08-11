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FTCB: First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Core Investment

20.54 USD 0.07 (0.34%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FTCB за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.54, а максимальная — 20.59.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FTCB сегодня?

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Core Investment (FTCB) сегодня оценивается на уровне 20.54. Инструмент торгуется в пределах 20.54 - 20.59, вчерашнее закрытие составило 20.61, а торговый объем достиг 462. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTCB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Core Investment?

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Core Investment в настоящее время оценивается в 20.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.93% и USD. Отслеживайте движения FTCB на графике в реальном времени.

Как купить акции FTCB?

Вы можете купить акции First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Core Investment (FTCB) по текущей цене 20.54. Ордера обычно размещаются около 20.54 или 20.84, тогда как 462 и -0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTCB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FTCB?

Инвестирование в First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Core Investment предполагает учет годового диапазона 20.45 - 21.47 и текущей цены 20.54. Многие сравнивают 0.10% и -3.84% перед размещением ордеров на 20.54 или 20.84. Изучайте ежедневные изменения цены FTCB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Core Investment?

Самая высокая цена First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Core Investment (FTCB) за последний год составила 21.47. Акции заметно колебались в пределах 20.45 - 21.47, сравнение с 20.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Core Investment на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Core Investment?

Самая низкая цена First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Core Investment (FTCB) за год составила 20.45. Сравнение с текущими 20.54 и 20.45 - 21.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTCB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FTCB?

В прошлом First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Core Investment проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.61 и -3.93% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.54 20.59
Годовой диапазон
20.45 21.47
Предыдущее закрытие
20.61
Open
20.59
Bid
20.54
Ask
20.84
Low
20.54
High
20.59
Объем
462
Дневное изменение
-0.34%
Месячное изменение
0.10%
6-месячное изменение
-3.84%
Годовое изменение
-3.93%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%