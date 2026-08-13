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FTCB: First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Core Investment

20.55 USD 0.01 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FTCB汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点20.50和高点20.58进行交易。

关注First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Core Investment动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
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常见问题解答

FTCB股票今天的价格是多少？

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Core Investment股票今天的定价为20.55。它在20.50 - 20.58范围内交易，昨天的收盘价为20.54，交易量达到285。FTCB的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Core Investment股票是否支付股息？

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Core Investment目前的价值为20.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.88%和USD。实时查看图表以跟踪FTCB走势。

如何购买FTCB股票？

您可以以20.55的当前价格购买First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Core Investment股票。订单通常设置在20.55或20.85附近，而285和0.24%显示市场活动。立即关注FTCB的实时图表更新。

如何投资FTCB股票？

投资First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Core Investment需要考虑年度范围20.45 - 21.47和当前价格20.55。许多人在以20.55或20.85下订单之前，会比较0.15%和。实时查看FTCB价格图表，了解每日变化。

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Core Investment股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Core Investment的最高价格是21.47。在20.45 - 21.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Core Investment的绩效。

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Core Investment股票的最低价格是多少？

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Core Investment（FTCB）的最低价格为20.45。将其与当前的20.55和20.45 - 21.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTCB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FTCB股票是什么时候拆分的？

First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Core Investment历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.54和-3.88%中可见。

日范围
20.50 20.58
年范围
20.45 21.47
前一天收盘价
20.54
开盘价
20.50
卖价
20.55
买价
20.85
最低价
20.50
最高价
20.58
交易量
285
日变化
0.05%
月变化
0.15%
6个月变化
-3.79%
年变化
-3.88%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%