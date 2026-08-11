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FTBI: First Trust Balanced Income ETF
Курс FTBI за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.90, а максимальная — 21.97.
Следите за динамикой First Trust Balanced Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FTBI сегодня?
First Trust Balanced Income ETF (FTBI) сегодня оценивается на уровне 21.95. Инструмент торгуется в пределах 21.90 - 21.97, вчерашнее закрытие составило 21.91, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTBI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Balanced Income ETF?
First Trust Balanced Income ETF в настоящее время оценивается в 21.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.35% и USD. Отслеживайте движения FTBI на графике в реальном времени.
Как купить акции FTBI?
Вы можете купить акции First Trust Balanced Income ETF (FTBI) по текущей цене 21.95. Ордера обычно размещаются около 21.95 или 22.25, тогда как 6 и 0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTBI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FTBI?
Инвестирование в First Trust Balanced Income ETF предполагает учет годового диапазона 20.52 - 24.14 и текущей цены 21.95. Многие сравнивают 1.39% и 1.35% перед размещением ордеров на 21.95 или 22.25. Изучайте ежедневные изменения цены FTBI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust Balanced Income ETF?
Самая высокая цена First Trust Balanced Income ETF (FTBI) за последний год составила 24.14. Акции заметно колебались в пределах 20.52 - 24.14, сравнение с 21.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Balanced Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust Balanced Income ETF?
Самая низкая цена First Trust Balanced Income ETF (FTBI) за год составила 20.52. Сравнение с текущими 21.95 и 20.52 - 24.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTBI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FTBI?
В прошлом First Trust Balanced Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.91 и 6.35% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.91
- Open
- 21.91
- Bid
- 21.95
- Ask
- 22.25
- Low
- 21.90
- High
- 21.97
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 0.18%
- Месячное изменение
- 1.39%
- 6-месячное изменение
- 1.35%
- Годовое изменение
- 6.35%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%