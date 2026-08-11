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FTBI: First Trust Balanced Income ETF

21.95 USD 0.04 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс FTBI за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.90, а максимальная — 21.97.

Следите за динамикой First Trust Balanced Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций FTBI сегодня?

First Trust Balanced Income ETF (FTBI) сегодня оценивается на уровне 21.95. Инструмент торгуется в пределах 21.90 - 21.97, вчерашнее закрытие составило 21.91, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTBI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust Balanced Income ETF?

First Trust Balanced Income ETF в настоящее время оценивается в 21.95. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.35% и USD. Отслеживайте движения FTBI на графике в реальном времени.

Как купить акции FTBI?

Вы можете купить акции First Trust Balanced Income ETF (FTBI) по текущей цене 21.95. Ордера обычно размещаются около 21.95 или 22.25, тогда как 6 и 0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTBI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции FTBI?

Инвестирование в First Trust Balanced Income ETF предполагает учет годового диапазона 20.52 - 24.14 и текущей цены 21.95. Многие сравнивают 1.39% и 1.35% перед размещением ордеров на 21.95 или 22.25. Изучайте ежедневные изменения цены FTBI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust Balanced Income ETF?

Самая высокая цена First Trust Balanced Income ETF (FTBI) за последний год составила 24.14. Акции заметно колебались в пределах 20.52 - 24.14, сравнение с 21.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust Balanced Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust Balanced Income ETF?

Самая низкая цена First Trust Balanced Income ETF (FTBI) за год составила 20.52. Сравнение с текущими 21.95 и 20.52 - 24.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTBI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций FTBI?

В прошлом First Trust Balanced Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.91 и 6.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.90 21.97
Годовой диапазон
20.52 24.14
Предыдущее закрытие
21.91
Open
21.91
Bid
21.95
Ask
22.25
Low
21.90
High
21.97
Объем
6
Дневное изменение
0.18%
Месячное изменение
1.39%
6-месячное изменение
1.35%
Годовое изменение
6.35%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%