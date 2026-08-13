FTBI: First Trust Balanced Income ETF
今日FTBI汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点21.90和高点21.93进行交易。
关注First Trust Balanced Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- W1
- MN
常见问题解答
FTBI股票今天的价格是多少？
First Trust Balanced Income ETF股票今天的定价为21.90。它在21.90 - 21.93范围内交易，昨天的收盘价为21.95，交易量达到12。FTBI的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Balanced Income ETF股票是否支付股息？
First Trust Balanced Income ETF目前的价值为21.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.10%和USD。实时查看图表以跟踪FTBI走势。
如何购买FTBI股票？
您可以以21.90的当前价格购买First Trust Balanced Income ETF股票。订单通常设置在21.90或22.20附近，而12和-0.14%显示市场活动。立即关注FTBI的实时图表更新。
如何投资FTBI股票？
投资First Trust Balanced Income ETF需要考虑年度范围20.52 - 24.14和当前价格21.90。许多人在以21.90或22.20下订单之前，会比较1.15%和。实时查看FTBI价格图表，了解每日变化。
First Trust Balanced Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Balanced Income ETF的最高价格是24.14。在20.52 - 24.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Balanced Income ETF的绩效。
First Trust Balanced Income ETF股票的最低价格是多少？
First Trust Balanced Income ETF（FTBI）的最低价格为20.52。将其与当前的21.90和20.52 - 24.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTBI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FTBI股票是什么时候拆分的？
First Trust Balanced Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.95和6.10%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.95
- 开盘价
- 21.93
- 卖价
- 21.90
- 买价
- 22.20
- 最低价
- 21.90
- 最高价
- 21.93
- 交易量
- 12
- 日变化
- -0.23%
- 月变化
- 1.15%
- 6个月变化
- 1.12%
- 年变化
- 6.10%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%