FTBI股票今天的价格是多少？ First Trust Balanced Income ETF股票今天的定价为21.90。它在21.90 - 21.93范围内交易，昨天的收盘价为21.95，交易量达到12。FTBI的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Balanced Income ETF股票是否支付股息？ First Trust Balanced Income ETF目前的价值为21.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.10%和USD。实时查看图表以跟踪FTBI走势。

如何购买FTBI股票？ 您可以以21.90的当前价格购买First Trust Balanced Income ETF股票。订单通常设置在21.90或22.20附近，而12和-0.14%显示市场活动。立即关注FTBI的实时图表更新。

如何投资FTBI股票？ 投资First Trust Balanced Income ETF需要考虑年度范围20.52 - 24.14和当前价格21.90。许多人在以21.90或22.20下订单之前，会比较1.15%和。实时查看FTBI价格图表，了解每日变化。

First Trust Balanced Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，First Trust Balanced Income ETF的最高价格是24.14。在20.52 - 24.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Balanced Income ETF的绩效。

First Trust Balanced Income ETF股票的最低价格是多少？ First Trust Balanced Income ETF（FTBI）的最低价格为20.52。将其与当前的21.90和20.52 - 24.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTBI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。