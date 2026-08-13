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FTBI: First Trust Balanced Income ETF

21.90 USD 0.05 (0.23%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FTBI汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点21.90和高点21.93进行交易。

关注First Trust Balanced Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FTBI股票今天的价格是多少？

First Trust Balanced Income ETF股票今天的定价为21.90。它在21.90 - 21.93范围内交易，昨天的收盘价为21.95，交易量达到12。FTBI的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Balanced Income ETF股票是否支付股息？

First Trust Balanced Income ETF目前的价值为21.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.10%和USD。实时查看图表以跟踪FTBI走势。

如何购买FTBI股票？

您可以以21.90的当前价格购买First Trust Balanced Income ETF股票。订单通常设置在21.90或22.20附近，而12和-0.14%显示市场活动。立即关注FTBI的实时图表更新。

如何投资FTBI股票？

投资First Trust Balanced Income ETF需要考虑年度范围20.52 - 24.14和当前价格21.90。许多人在以21.90或22.20下订单之前，会比较1.15%和。实时查看FTBI价格图表，了解每日变化。

First Trust Balanced Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Balanced Income ETF的最高价格是24.14。在20.52 - 24.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Balanced Income ETF的绩效。

First Trust Balanced Income ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Balanced Income ETF（FTBI）的最低价格为20.52。将其与当前的21.90和20.52 - 24.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTBI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FTBI股票是什么时候拆分的？

First Trust Balanced Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.95和6.10%中可见。

日范围
21.90 21.93
年范围
20.52 24.14
前一天收盘价
21.95
开盘价
21.93
卖价
21.90
买价
22.20
最低价
21.90
最高价
21.93
交易量
12
日变化
-0.23%
月变化
1.15%
6个月变化
1.12%
年变化
6.10%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%