- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FTBD: Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Tactical Bond ETF
Курс FTBD за сегодня изменился на -0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.48, а максимальная — 48.50.
Следите за динамикой Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Tactical Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FTBD сегодня?
Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) сегодня оценивается на уровне 48.48. Инструмент торгуется в пределах 48.48 - 48.50, вчерашнее закрытие составило 48.65, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FTBD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Tactical Bond ETF?
Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Tactical Bond ETF в настоящее время оценивается в 48.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.29% и USD. Отслеживайте движения FTBD на графике в реальном времени.
Как купить акции FTBD?
Вы можете купить акции Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) по текущей цене 48.48. Ордера обычно размещаются около 48.48 или 48.78, тогда как 2 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FTBD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FTBD?
Инвестирование в Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Tactical Bond ETF предполагает учет годового диапазона 48.23 - 50.36 и текущей цены 48.48. Многие сравнивают 0.10% и -3.13% перед размещением ордеров на 48.48 или 48.78. Изучайте ежедневные изменения цены FTBD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Tactical Bond ETF?
Самая высокая цена Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) за последний год составила 50.36. Акции заметно колебались в пределах 48.23 - 50.36, сравнение с 48.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Tactical Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Tactical Bond ETF?
Самая низкая цена Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) за год составила 48.23. Сравнение с текущими 48.48 и 48.23 - 50.36 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FTBD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FTBD?
В прошлом Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Tactical Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.65 и -3.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 48.65
- Open
- 48.50
- Bid
- 48.48
- Ask
- 48.78
- Low
- 48.48
- High
- 48.50
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- -0.35%
- Месячное изменение
- 0.10%
- 6-месячное изменение
- -3.13%
- Годовое изменение
- -3.29%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%