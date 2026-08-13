FTBD: Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Tactical Bond ETF
今日FTBD汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点48.55和高点48.60进行交易。
关注Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Tactical Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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常见问题解答
FTBD股票今天的价格是多少？
Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Tactical Bond ETF股票今天的定价为48.55。它在48.55 - 48.60范围内交易，昨天的收盘价为48.48，交易量达到4。FTBD的实时价格图表显示了这些更新。
Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Tactical Bond ETF股票是否支付股息？
Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Tactical Bond ETF目前的价值为48.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.15%和USD。实时查看图表以跟踪FTBD走势。
如何购买FTBD股票？
您可以以48.55的当前价格购买Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Tactical Bond ETF股票。订单通常设置在48.55或48.85附近，而4和-0.06%显示市场活动。立即关注FTBD的实时图表更新。
如何投资FTBD股票？
投资Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Tactical Bond ETF需要考虑年度范围48.23 - 50.36和当前价格48.55。许多人在以48.55或48.85下订单之前，会比较0.25%和。实时查看FTBD价格图表，了解每日变化。
Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Tactical Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Tactical Bond ETF的最高价格是50.36。在48.23 - 50.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Tactical Bond ETF的绩效。
Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Tactical Bond ETF股票的最低价格是多少？
Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Tactical Bond ETF（FTBD）的最低价格为48.23。将其与当前的48.55和48.23 - 50.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTBD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FTBD股票是什么时候拆分的？
Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Tactical Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.48和-3.15%中可见。
- 前一天收盘价
- 48.48
- 开盘价
- 48.58
- 卖价
- 48.55
- 买价
- 48.85
- 最低价
- 48.55
- 最高价
- 48.60
- 交易量
- 4
- 日变化
- 0.14%
- 月变化
- 0.25%
- 6个月变化
- -2.99%
- 年变化
- -3.15%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%