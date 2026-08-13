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FTBD: Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Tactical Bond ETF

48.55 USD 0.07 (0.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FTBD汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点48.55和高点48.60进行交易。

关注Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Tactical Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

FTBD股票今天的价格是多少？

Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Tactical Bond ETF股票今天的定价为48.55。它在48.55 - 48.60范围内交易，昨天的收盘价为48.48，交易量达到4。FTBD的实时价格图表显示了这些更新。

Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Tactical Bond ETF股票是否支付股息？

Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Tactical Bond ETF目前的价值为48.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.15%和USD。实时查看图表以跟踪FTBD走势。

如何购买FTBD股票？

您可以以48.55的当前价格购买Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Tactical Bond ETF股票。订单通常设置在48.55或48.85附近，而4和-0.06%显示市场活动。立即关注FTBD的实时图表更新。

如何投资FTBD股票？

投资Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Tactical Bond ETF需要考虑年度范围48.23 - 50.36和当前价格48.55。许多人在以48.55或48.85下订单之前，会比较0.25%和。实时查看FTBD价格图表，了解每日变化。

Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Tactical Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Tactical Bond ETF的最高价格是50.36。在48.23 - 50.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Tactical Bond ETF的绩效。

Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Tactical Bond ETF股票的最低价格是多少？

Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Tactical Bond ETF（FTBD）的最低价格为48.23。将其与当前的48.55和48.23 - 50.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTBD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FTBD股票是什么时候拆分的？

Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity Tactical Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.48和-3.15%中可见。

日范围
48.55 48.60
年范围
48.23 50.36
前一天收盘价
48.48
开盘价
48.58
卖价
48.55
买价
48.85
最低价
48.55
最高价
48.60
交易量
4
日变化
0.14%
月变化
0.25%
6个月变化
-2.99%
年变化
-3.15%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%